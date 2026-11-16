Por cada oferente de vivienda hay cuatro personas demandando un inmueble, según Fotocasa

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Madrid, 16 nov (EFE).- Por cada oferente de vivienda hay aproximadamente cuatro personas demandando un inmueble, según señala el portal inmobiliario Fotocasa en un reciente informe, en el que subraya el desequilibrio estructural que atraviesa el mercado en España.

En su opinión, el mercado residencial español muestra síntomas de agotamiento y pierde parte del dinamismo que había caracterizado su evolución durante los últimos ejercicios.

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Según los datos extraídos a partir de una encuesta realizada en el segundo semestre de 2026, el 30 % de los particulares mayores de edad realizó alguna acción en el mercado residencial durante el último año, casi tres puntos menos que en el segundo semestre de 2025.

Por su parte, la oferta global, integrada por particulares que venden o ponen una vivienda en alquiler, también experimenta una contracción y pasa del 7,4 % al 6,7 %, indica en un comunicado.

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En el caso del alquiler, el otro gran portal inmobiliario, Idealista, sostiene que el 16 % de las viviendas que se alquilaron a través de su plataforma durante el tercer trimestre de 2026 no llevaba ni 24 horas en el mercado.

Ceuta lidera el listado de capitales con el 50 % de las viviendas alquiladas en menos de 24 horas, seguida de San Sebastián (37 %) y Huesca (36 %).

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A continuación se sitúan Barcelona (35 %), Lleida (32 %), Vitoria (30 %) y Girona (28 %). EFE