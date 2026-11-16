Pedro Sánchez estará el próximo lunes en Córdoba y el PSOE descarta más actos en Andalucía

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Sevilla, 16 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, hará campaña el próximo lunes en Córdoba, un acto electoral que podría ser el último que protagonice en Andalucía antes de la cita con las urnas, según fuentes socialistas.

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha confirmado que el líder nacional del partido estará el lunes en Córdoba y no este jueves, como se había previsto en principio, algo que ha achacado a que las agendas "son dinámicas".

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El acto del lunes, que se espera "multitudinario", ha explicado Montero, será el segundo de Sánchez en Andalucía en esta campaña, que abrió con un mitin en Sevilla al que asistieron unas 4.000 personas, según el PSOE, y donde actuó Julia de Arco, una cantante que despertó cierta sorpresa por su estilo.

Según la líder del PSOE andaluz, la elección de esta cantante partió del exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz, quien la conoce por estar "muy al día" de la vida cultural e hizo un número que a juicio de Montero fue "un acierto" por apostar por gente joven y "talento andaluz".

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Sobre la agenda de Sánchez, fuentes del PSOE andaluz han detallado que se llena desde ahora con actos y entrevistas tanto en medios tradicionales como en espacios tipo pódcast, de modo que es poco probable que se incluya algún mitin más del presidente del Gobierno en Andalucía.

Los mismo ocurre con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que no está previsto que vuelva a tomar la palabra en un acto como hiciera en el de arranque de campaña el pasado jueves en Sevilla. EFE

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