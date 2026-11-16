Nogueras (Junts) emplaza a Sánchez a llevar la condonación del FLA a la Diputación Permanente

16/11/2026 La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha emplazado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llevar la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la próxima Diputación Permanente, prevista para este miércoles.

En el foro Barcelona Tribuna, ha asegurado que nunca han manifestado estar en contra de ello y sí que, si dependiera de ellos, negociarían la condonación total del FLA, además de constatar que no se ha llevado a votación en el Congreso.

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"Me sorprende que ponga como excusa que no han podido hacer nada porque Junts lo ha bloqueado. No se ha votado y, si se hubiera llevado a votación, lo hubiéramos apoyado", ha destacado.

Así, ha constatado que aún queda una Diputación Permanente por celebrar, por lo que "si el Gobierno de Pedro Sánchez se hubiera creído el acuerdo que cerró con ERC de condonar el 20% del FLA, lo llevarían" y se podría aprobar, ha incidido.

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IRPF Y SUCESIONES

También ha lamentado que, pese a haberse aprobado en el Congreso la rebaja del IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones, el PSOE y Sumar "no hayan atendido esta medida".

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"Si depende de nosotros, esto sí pasará", ha subrayado Nogueras, que ha criticado de nuevo la falta de ejecución de las inversiones y de los presupuestado para Cataluña, tanto por parte de gobiernos del PSOE como del PP.

Además de reclamar que se pague lo que se debe a Cataluña, ha reprochado que socialistas y republicanos no hicieron frente común para lograrlo: "La presión la hemos recibido nosotros por no apoyar los presupuestos. No votaremos unos Presupuestos Generales del estado mientras nos deban los anteriores".

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RODALIES E INMIGRACIÓN

En Rodalies, también ha criticado la empresa mixta constituida y que, pese a que debería estar operativa en enero del año que viene, "no hay nada y de promesas no se vive", mientras que, en materia de inmigración, ha acusado a España de no tener política sobre esta cuestión y que, por ello, ha tenido que hacer regularizaciones extraordinarias de migrantes.

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Para Nogueras, en política migratoria deben llevar a cabo lo que ya hacen en otros países europeos: más control, garantizar la cohesión y "agilizar los expedientes de expulsión".

CATALÁN

Convencida de que el catalán no se podrá seguir hablando en el Congreso si PP y Vox gobiernan en la próxima legislatura, ha reivindicado haber conseguido poner sobre la mesa de los países europeos la demanda de la oficialidad de la lengua, algo que cree que acabarán consiguiendo.

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Al preguntársele si un eventual gobierno de PP y Vox hará remontar el independentismo, Nogueras ha asegurado que este movimiento sigue existiendo "y no se ha marchado", además de asegurar que el partido que más ha votado al lado de estas formaciones ha sido el PSOE.

RELACIÓN CON ERC

Sobre la relación que mantienen con ERC, ha negado que esté rota y se ha limitado a reivindicar que, en el contexto actual, Junts es la única formación "de estricta obediencia catalana".

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"En nuestra papeleta no está Madrid. Unos han decidido juntarse con Comuns - Frente Amplio y ERC con Podemos. Los tienen en la lista. La única voz fuerte para Cataluña se llama Junts", ha exclamado la también portavoz del partido en el Congreso, que ha asegurado que con quien mantienen muy buena relación es con el PNV.