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Miriam González propone un visado de oportunidad de seis meses para que los migrantes puedan buscar trabajo

06/11/2026 La presidenta de Democracia 21, Miriam González, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). González, abogada española especialista en Derecho de la Unión Europea, es la presidenta de Democracia21, un nuevo partido político de centro con el que se presentará a las elecciones generales del 29N. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
06/11/2026 La presidenta de Democracia 21, Miriam González, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). González, abogada española especialista en Derecho de la Unión Europea, es la presidenta de Democracia21, un nuevo partido político de centro con el que se presentará a las elecciones generales del 29N. POLITICA Marta Fernández - Europa Press
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La líder de Democracia 21 y candidata a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre, Miriam González, ha defendido este lunes la creación de un "visado de oportunidad" para los inmigrantes que lleguen a España, con el que el Estado ofrezca un permiso de trabajo con una duración de seis meses a extranjeros para que, en ese período, puedan legalmente buscar una oportunidad laboral.

En una entrevista en 'Radiocable', recogida por Europa Press, González ha expresado que es una medida "de cajón" porque "falta gente en ciertos trabajo". Según ha explicado, este permiso podría prorrogarse hasta los nueve meses, pero en caso de no encontrar un trabajo en ese período, la persona tendría que abandonar el país.

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Además, la candidata a los próximos comicios ha abogado por utilizar parte del presupuesto que se destina a cooperación internacional para formar a personas en sus países de origen y así, ha explicado que algunos se quedarán y para quienes decidan migrar a España el Gobierno ya puede tener planificada su integración.

Así las cosas, González ha defendido que como Estado lo importante es poder decidir cuál es la política migratoria, cómo entran los extranjeros y si se facilita o no esta entrada. "Creo que eso ahora no está ocurriendo", ha reprochado.

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La líder de Democracia 21 ha subrayado la aportación que muchos migrantes hacen a España, que ha calificado de "balón de oxígeno" para la productividad del mercado laboral. "Tenemos inmigrantes que han aportado muchísimo al país. Esta gente ha aportado muchísimo más que muchos de los que hemos nacido aquí", ha reivindicado.

No obstante, González ha señalado una "falta de competencia política" en materia migratoria y ha precisado el caso concreto de El Hierro y el muelle de La Restinga. En su opinión, es esta falta de coordinación lo que ha generado una "polvareda social" en la sociedad con respecto a la inmigración.

"ASESORES PARA UN ROTO Y UN SASTRE"

Por otro lado, González ha puesto en el foco a los asesores de los partidos y ha criticado que la mayoría "son gente de partido" que "no saben de nada" y sirven "para un roto y después para un sastre". Es por ello que ha defendido que los dirigentes políticos cuenten con ayudantes, pero que estos se elijan con "procedimientos abiertos, mérito y capacidad".

En su opinión, el resultado de esta política de asesores es que "nadie se atreve a decirle al ministro que aquí hay un problema" porque tienen que "agradar al ministro y agradar al partido político" antes que "hacer su función". "Eso te lleva a situaciones como la que hemos tenido en el Ministerio de Transportes", ha subrayado.

Así, ha criticado que actualmente los asesores suponen mucha "cantidad de recursos" y de "energía política". "¿Cómo puede ser que haya argumentos contrarios en esto que es tan básico?", ha cuestionado.

En este sentido, la abogada ha defendido las 21 medidas de "limpieza" que su formación va a exigir para apoyar a los distintos partidos en las investiduras: "El que primero venga aquí y que se comprometa. Pero inmediatamente, en los 20 primeros días de Gobierno".

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