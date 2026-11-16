Migrantes subsaharianos denuncian expulsiones desde el CETI de Ceuta de forma ilegal

Guardar

Ceuta, 16 nov (EFE).- Un grupo de migrantes subsaharianos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha denunciado "rechazos masivos" de asilo y devoluciones a Marruecos y ha pedido la intervención urgente de los organismos de derechos humanos para paralizar esta situación.

La oenegé Elín, dedicada a defender los derechos humanos, ha dado a conocer un escrito de subsaharianos llegados a Ceuta durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio en el que describen su situación tras más de 111 días en la ciudad y reclaman la actuación con urgencia de organismos internacionales de derechos humanos.

PUBLICIDAD

Los migrantes señalan que las solicitudes de protección internacional de numerosos nacionales de Costa de Marfil, Benín, Chad, Senegal, Camerún y otros países subsaharianos están siendo rechazadas.

Además, denuncian "graves dificultades para obtener documentación, comprender los procedimientos y recurrir, y reclaman que se investiguen de forma independiente posibles irregularidades en el procedimiento de protección internacional".

PUBLICIDAD

Según su testimonio, los recursos no tienen efecto suspensivo y la Policía puede acudir al CETI en cualquier momento para entregarlos a las autoridades marroquíes.

Entre los casos relatan el caso de 16 migrantes devueltos el 23 de octubre que habían permanecido retenidos en la frontera hasta el 26 de octubre, con "confiscación de teléfonos, dinero y pertenencias, y habrían sido abandonados en el desierto".

PUBLICIDAD

También alertan de otros migrantes devueltos el 13 de noviembre "que habrían sufrido violencia física antes de ser abandonados en Zagora, cerca de la frontera con Argelia".

Asimismo, ponen de manifiesto que algunos traslados se habrían organizado bajo la apariencia de controles administrativos, con firma de documentos estando esposados, y se presentaría a ciertas personas ante las autoridades marroquíes como salidas voluntarias o como delincuentes.

PUBLICIDAD

Los firmantes afirman haber sufrido en Marruecos "violencia, discriminación y malos tratos, y aseguran que las expulsiones les aterrorizan porque allí han sufrido "muchísimo" y recuerdan que en su recorrido migratorio muchos pasaron además por Libia, Túnez y Argelia, donde relatan haber vivido "torturas, hambre y humillaciones".

Los firmantes se dirigen a organizaciones de defensa de los derechos humanos y les solicitan que intervengan con carácter de urgencia para examinar la situación en el CETI de Ceuta y supervisen las condiciones en que se detiene, traslada y entrega a personas a las autoridades marroquíes.

PUBLICIDAD

También piden que investiguen los testimonios sobre violencia, confiscación de bienes y abandonos en el desierto, garanticen un acceso efectivo a asistencia jurídica y psicológica y velen por que nadie sea devuelto a un territorio donde corra riesgo de persecución, tratos inhumanos o graves amenazas a su seguridad. EFE