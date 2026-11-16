Los municipios españoles defienden la continuidad de los fondos UE para desarrollo rural

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado una declaración institucional en la que respalda la continuidad de los fondos Leader, una iniciativa de la UE para impulsar el desarrollo de las zonas rurales, actualmente en debate de cara a los próximos presupuestos comunitarios.

La entidad que agrupa a los municipios españoles defiende que Leader "debe mantener su identidad, su financiación específica y su capacidad de decisión desde los territorios" en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) al ser un "instrumento esencial para el desarrollo rural, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación".

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En la declaración, que la FEMP ha trasladado a las entidades locales y a las federaciones territoriales de municipios y provincias, se subraya que los fondos europeos, incluido Leader, "han contribuido de manera decisiva a modernizar los municipios, mejorar los servicios públicos e impulsar la actividad económica y el empleo, especialmente en el medio rural".

Según ha informado este lunes la entidad municipalista, el texto ha sido aprobado por unanimidad de la Junta de Portavoces de la FEMP, en la que están representados los distintos grupos políticos. EFE

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