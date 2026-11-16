Espana agencias

La UD Las Palmas completa el primer tercio liguero con 6 puntos menos que el año anterior

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 16 nov (EFE).- La UD Las Palmas alcanzó este domingo el primer tercio de LaLiga Hypermotion -14 jornadas- con un total de 26 puntos en la clasificación, seis menos de los que acumulaba el año pasado a estas alturas del campeonato.

El equipo amarillo perdió por 1-0 en Granada en lo que supone la primera derrota del técnico catalán Albert Sánchez desde que llegó al banquillo, y también el primer partido de esta temporada en que no logra marcar ningún gol como visitante.

PUBLICIDAD

El curso anterior, con el asturiano Luis García en el banquillo, ahora en el Mallorca, el conjunto grancanario ocupaba el segundo puesto de la tabla, igualado con el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, rivales que finalmente alcanzaron el ascenso directo a Primera División.

Había marcado 16 goles, tres menos que ahora, pero solo había encajado ocho, por los 22 recibidos en lo que va de presente campeonato.

Un año después, la Unión Deportiva transita por la zona media de la clasificación, a diez puntos del ascenso directo y a seis de la promoción, como consecuencia de una irregular trayectoria marcada por la presencia de tres entrenadores.

PUBLICIDAD

En estas primeras 14 jornadas, los técnicos que han desfilado por el banquillo isleño -Rubén de la Barrera, Juan Manuel Rodríguez y Albert Sánchez- han utilizado a 28 futbolistas.

De ellos, solo el guardameta José Antonio Caro ha disputado la totalidad de los minutos posibles (1.260), mientras que Taisei Miyashiro, Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez y Manu Fuster han participado también en todos los encuentros ligueros disputados hasta ahora, aunque sin llegar a completarlos. EFE

rg/cas/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015

El acusado convivía con la menor cuando cometió los tocamientos. La demora de más de una década hasta el juicio se ha aplicado como atenuante y ha reducido la pena solicitada por la Fiscalía

Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015

La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora

Los avisos activos afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. En el caso gallego, la alerta combina viento y precipitaciones persistentes,

La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

En protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El servicio de inteligencia atribuye la movilización de más de 80.000 personas a una convocatoria viral en redes sociales y no encuentra pruebas de que Rabat diseñara o coordinara el asalto

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

ECONOMÍA

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja