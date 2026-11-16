La UD Las Palmas completa el primer tercio liguero con 6 puntos menos que el año anterior

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 nov (EFE).- La UD Las Palmas alcanzó este domingo el primer tercio de LaLiga Hypermotion -14 jornadas- con un total de 26 puntos en la clasificación, seis menos de los que acumulaba el año pasado a estas alturas del campeonato.

El equipo amarillo perdió por 1-0 en Granada en lo que supone la primera derrota del técnico catalán Albert Sánchez desde que llegó al banquillo, y también el primer partido de esta temporada en que no logra marcar ningún gol como visitante.

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El curso anterior, con el asturiano Luis García en el banquillo, ahora en el Mallorca, el conjunto grancanario ocupaba el segundo puesto de la tabla, igualado con el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, rivales que finalmente alcanzaron el ascenso directo a Primera División.

Había marcado 16 goles, tres menos que ahora, pero solo había encajado ocho, por los 22 recibidos en lo que va de presente campeonato.

Un año después, la Unión Deportiva transita por la zona media de la clasificación, a diez puntos del ascenso directo y a seis de la promoción, como consecuencia de una irregular trayectoria marcada por la presencia de tres entrenadores.

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En estas primeras 14 jornadas, los técnicos que han desfilado por el banquillo isleño -Rubén de la Barrera, Juan Manuel Rodríguez y Albert Sánchez- han utilizado a 28 futbolistas.

De ellos, solo el guardameta José Antonio Caro ha disputado la totalidad de los minutos posibles (1.260), mientras que Taisei Miyashiro, Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez y Manu Fuster han participado también en todos los encuentros ligueros disputados hasta ahora, aunque sin llegar a completarlos. EFE

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rg/cas/jpd