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La Guardia Civil ve insuficiente la información del CNI para calibrar la entrada en Ceuta

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Guardia Civil considera en un informe que la información que trasladó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era "parcial" e "insuficiente" para "dimensionar la amenaza" y que, "en modo alguno", puede considerarse que fuera un "aviso o alerta temprana" de la entrada masiva de finales de julio en Ceuta.

En un informe fechado el 11 de noviembre y al que ha tenido acceso EFE este lunes, el instituto armado concluye que las comunicaciones de los servicios de inteligencia no anticiparon "el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional". EFE

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