La fiabilidad defensiva del RCD Mallorca se desvanece

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Palma, 16 nov (EFE).- El RCD Mallorca ha perdido la fiabilidad defensiva que le caracterizó durante las primeras jornadas del curso en LaLiga Hypermotion, llegando a sumar cuatro jornadas sin encajar, pero actualmente suma cinco partidos recibiendo al menos un tanto.

La fortaleza atrás coincidió con el peor tramo de juego del equipo, que se sustentó a través de la seguridad que mostraba en la parcela defensiva, pero en los últimos dos partidos en casa se ha visto obligado a remontar desventajas que, en el duelo contra el Córdoba (3-3), le hicieron perder dos puntos.

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Donde más intratable parecía haberse mostrado el Mallorca fue en Son Moix, pero, lejos de mantenerse en ese camino, los bermellones han encajado gol en sus cuatro últimos partidos como local, un dato doloroso especialmente porque en tres de los cuatro encuentros vienen precedidos de errores propios.

El técnico Luis García ha defendido en repetidas ocasiones en rueda de prensa que el principal objetivo del equipo debe ser dejar la portería a cero del equipo, una característica propia de un equipo diseñado para ascender directamente a LaLiga EA Sports que se ha dejado de ver en su Mallorca desde hace ya más de un mes.

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Por ello, la primera reacción del cuadro balear debe ser desde su propia portería, porque, a pesar de haber mostrado una capacidad de levantar resultados adversos, encontrarse en ese tipo de situaciones con mucha asiduidad hará que se pierdan muchos puntos importantes por el camino. EFE

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