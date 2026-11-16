La CELAD colabora con la AMA para hacer seguimiento del Código Mundial Antidopaje

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) recibió en Madrid a una delegación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en el marco de sus mecanismos internacionales para evaluar y hacer seguimiento de la correcta aplicación del Código Mundial Antidopaje 2021.

Según explica el comunicado emitido por la CELAD este lunes, el encuentro entre ambas organizaciones permitió llevar a cabo una revisión técnica de las distintas áreas de actuación de la Agencia Estatal entre los años 2021 y 2026, "con el objetivo de analizar la aplicación del marco internacional antidopaje y contribuir al fortalecimiento de los procedimientos y mecanismos de actuación".

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Ambos organismos trataron cuestiones como la normativa aplicable al sistema español de lucha contra el dopaje, la realización de controles y los procedimientos de tramitación y gestión de posibles infracciones, así como la formación del personal encargado de los controles, los procedimientos técnicos que se deben aplicar y los "programas y actividades destinados a promover los valores del deporte limpio y prevenir el dopaje", añade la nota.

Las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) también fueron contempladas en las reuniones entre CELAD y AMA, así como la protección de los datos personales de los deportistas.

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Este encuentro culminó con la observación directa de una misión de control de dopaje, "con el fin de conocer sobre el terreno el desarrollo de las actuaciones de recogida de muestras", informa la comisión.

"La visita constituyó una oportunidad para reforzar el diálogo técnico y la cooperación entre la CELAD y la AMA, así como para compartir información sobre los procedimientos y actuaciones desarrollados por la Agencia española en el ejercicio de sus competencias", concluye la nota. EFE

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