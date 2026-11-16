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La Armada recibirá el submarino S-82 'Narciso Monturiol' el próximo 10 de diciembre

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Madrid, 16 nov (EFE).- La Armada recibirá el submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’, segundo de la serie S-80, el próximo 10 de diciembre en una ceremonia oficial que tendrá lugar en el Arsenal de Cartagena (Murcia), según han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

A partir de esa fecha el S-82 se unirá a la Flotilla de Submarinos de la Armada, junto al S-81, el Isaac Peral, que fue entregado por Navantia en noviembre de 2023.

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El 'Narciso Monturiol' inició sus pruebas de mar a finales de junio y en julio realizó su primera inmersión estática en aguas próximas a la Base Naval de La Algameca, en Cartagena.

Esa prueba consistió en una admisión controlada de agua en los tanques de lastre del submarino hasta su completa inmersión, sin usar su propulsión ni sus motores.

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Con el programa S-80, que contempla cuatro unidades de diseño y fabricación españoles, España ha entrado a formar parte del club selecto de una decena de países con capacidad para diseñar submarinos (Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Corea, Francia, Inglaterra, Alemania y Suecia).

A finales de agosto, el 'Isaac Peral' y el 'Narciso Monturiol' salieron a la mar de forma conjunta y por primera vez navegaron simultáneamente frente a Cartagena, lo que supuso un hito para las fuerzas Armada y para el programa S-80.

La autonomía, la discreción, la automatización y su altísimo nivel de seguridad son las principales características que les distinguen de sus antecesores.

También sus sistemas de armas les hacen especiales: pueden disparar misiles tanto para destruir buques como para ataques a tierra. EFE

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