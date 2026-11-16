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Kompany vuelve a dirigir el entrenamiento del Bayern tras tres semanas

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Berlín, 16 nov (EFE).- El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, volvió a dirigir este lunes las prácticas del club bávaro tras tres meses de ausencia forzada por una meningitis por la que llegó a estar hospitalizado.

En el entrenamiento de hoy estaban ausentes muchos jugadores que están convocados con sus respectivas selecciones así como el meta y capitán Manuel Neuer, de baja por un lesión en el pie.

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En cambio, Jamal Musiala y Luis Díaz, que están en proceso de recuperación por sendas lesiones, estuvieron en la práctica.

En fotos que aparecen en redes sociales se puede ver como Kompany tiene el brazo izquierdo en cabestrillo para estabilizar el hombro que se lesionó cuando tuvo un desvanecimiento hace tres semanas que llevó a que fuera hospitalizado y se diagnosticara la meningitis.

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Ya la semana pasada Kompany había estado en su despacho en la ciudad deportiva del Bayern pero se había limitado a trabajar en su ordenador y no había vuelto aún a los entrenamientos.

Todavía no hay un anuncio oficial acerca de si Kompany volverá a estar en el banquillo en el próximo partido de la Bundesliga, el viernes ante el Colonia.

Kompnay estuvo acompañado de su segundo Aaron Danks que asumió el equipo como interino durante las semanas de ausencia del primer entrenador.

Tras su desvanecimeinto, mientras observaba un entrenamiento del segundo equipo del Bayern, Kompany estuvo seis días en el hospital y luego continuó la recuperación en su casa.EFE

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