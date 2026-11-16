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Jesús Velasco: "A mí me van a tener que echar de la selección, no me voy a ir"

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).-El seleccionador español absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, protagonizó este lunes junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el acto protocolario de renovación de su contrato hasta 2029, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Una continuidad anunciada el pasado mes de septiembre y que llega respaldada por los resultados de un técnico que ha devuelto a España a la primera línea internacional en apenas dos años.

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Velasco asumió el cargo el 1 de noviembre de 2024 y, desde entonces, ha conseguido dos grandes títulos con el combinado nacional. El primero fue el Campeonato de Europa de 2026, con el que España recuperó una corona que no conquistaba desde 2016. El segundo llegó la pasada semana en Brasil, donde el equipo nacional se proclamó campeón de la Finalissima, un nuevo éxito que reforzó la confianza en el proyecto del técnico toledano.

El seleccionador expresó su satisfacción por continuar al frente de España y dejó clara su intención de prolongar una etapa que ya ha dejado dos títulos. "A mí me van a tener que echar de aquí, no me voy a ir. Estar en la selección era un sueño que se ha convertido en realidad y estoy ayudando a ampliar la grandeza de España, aunque no es mérito mío, sino de todos", afirmó.

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Velasco reconoció que los dos éxitos de 2026 quedarán para siempre en la memoria del grupo. "No se nos van a olvidar nunca, nadie nos los puede quitar. Está todo el grupo muy orgulloso. He entrenado a los mejores clubes del mundo, pero como ganar con la selección no hay nada y lo digo porque he vivido las dos cosas. Hemos conseguido, sobre todo, dar una identidad a la selección", explicó.

El próximo gran objetivo será el Mundial de 2028, aunque el entrenador recordó que España todavía debe conseguir su clasificación. "Una vez que lleguemos, hay que intentar pasar por encima de quien esté enfrente. Somos España y sabemos que podemos ganar a cualquiera, pero también cualquiera nos puede ganar", advirtió.

Por su parte, Rafael Louzán destacó la importancia de la continuidad del seleccionador y su contribución a la recuperación del prestigio internacional. "Es el día de Jesús Velasco y, mirando a los dos trofeos, en este corto periodo ha conseguido devolver la ilusión al fútbol sala español. Tenemos probablemente la mejor Liga del mundo, pero llevábamos un tiempo sin títulos y con la llegada de Jesús nos ha devuelto la ilusión y los títulos. Es para sentirse orgullosos del acierto de que se incorporase", manifestó.

El presidente de la RFEF también subrayó la determinación del entrenador y avanzó que la Federación trabajará para mejorar las condiciones del fútbol sala, con la reforma del pabellón como una de las primeras actuaciones previstas.

También intervino José Miguel Monje, presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, que calificó la llegada del técnico como "una bocanada de aire fresco", tanto por los resultados como por la propuesta de juego.

Además, destacó la confianza que transmite a los internacionales y la respuesta de los jóvenes, especialmente en la reciente Finalissima, donde cinco jugadores de corta edad rindieron a gran nivel ante algunos de los mejores del mundo. EFE

jmd/jl

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