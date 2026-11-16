España, a dar un paso de gigante hacia el Eurobasket ante Croacia

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Julia López

Redacción Deportes, 16 nov (EFE).- La selección española de baloncesto viaja a Porec para enfrentarse a Croacia (martes, 18:00 horas) con el objetivo de conseguir el pleno de victorias en esta ventana y dejar encaminada su clasificación hacia el Eurobasket del próximo verano.

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El combinado de Miguel Méndez, que lidera el Grupo J tras ganar ante la República Checa y Bulgaria, buscará mejorar las sensaciones, demasiado dependiente de la capacidad de creación ofensiva de Iyana Martín en los últimos partidos.

La base ovetense de 20 años llegó al parón de selecciones recién recuperada de su lesión en la mano, pero está siendo la jugadora más decisiva de ‘La Familia’, con 18 y 26 puntos respectivamente en los dos partidos.

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Méndez reclamó a sus jugadoras “más responsabilidad de todas” y que los ataques no se limiten a que “una jugadora asuma muchos tiros”, y en esto precisamente puede estar una de las claves del duelo: las rotaciones y aportación de puntos desde el banquillo.

España cuenta con más profundidad de banquillo, mientras que Stipe Bralic solo utilizó a siete de las doce jugadoras disponibles en su último choque.

La escolta campeona de la WNBA con las Liberty Ivana Dojkic y la alapívot Ana-Marija Begic, quien suma 32 puntos en los últimos dos partidos, son las dos principales amenazas ofensivas de la selección croata.

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Las españolas deberán tratar de imponer su estilo colectivo y un alto ritmo de juego ante un rival muy físico y con gran capacidad atlética, a través de jugadoras interiores como la ex de Perfumerías Avenida Khadijah Cave, interior zurda con gran capacidad para rebotear y correr la pista, o los 1,91 m., de Andrijana Cvitkovic.

Sobre el partido que se disputará en el Zatika Sports Centre de la localidad de Porec, el seleccionador Miguel Méndez declaró que Croacia tiene “jugadoras muy expertas en uno contra uno” y que “exigirán al límite” a España, pero considera al equipo preparado porque tienen mucha confianza en quiénes y en el baloncesto que pueden jugar. Ese que les ha llevado a proclamarse subcampeonas de Europa en 2025 y colgarse la medalla de bronce en el pasado Mundial.

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Méndez viaja con 14 jugadoras de las cuales deberá descartar a dos de cara al choque, con la incógnita de si una de ellas será la escolta Blanca Millán, la gran sorpresa de la convocatoria, que podría debutar con la selección absoluta.

España, con dos victorias en dos partidos, es líder del Grupo J. Por su parte, Bulgaria y Croacia están empatadas en el segundo y tercer puesto con una victoria ambas, mientras que la República Checa es última, sin haber estrenado su casillero todavía. EFE

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