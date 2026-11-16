El Toronto Tempo gana la lotería del ‘draft’ de la WNBA

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(Corrige el primer párrafo. Bien: este lunes)

Redacción Deportes, 16 nov (EFE).- El Toronto Tempo ganó la lotería del 'draft' este lunes en el sorteo celebrado por la liga estadounidense WNBA y jugadoras como JuJu Watkins, Hannah Hidalgo o Sarah Strong son las grandes candidatas para ser elegidas en el número uno.

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El nuevo equipo Houston Comets se llevó el número dos y las Mystics de Washington, en las que milita la española Alicia Flórez, la tercera posición, según reveló la directora de operaciones de la WNBA, Bethany Donaphin.

La elección del número uno puede cambiar el rumbo de la franquicia canadiense, en la que milita la también española María Conde, que finalizó la pasada temporada en antepenúltimo lugar, con solo 11 victorias y 33 derrotas y tendrá la oportunidad el lunes 12 de abril de 2027 en escoger a la siguiente gran promesa del baloncesto internacional.

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La favorita es la base JuJu Watkins, que en la actualidad milita en las Trojans de la NCAA, pero ella todavía no se ha pronunciado acerca de si se presentará al 'draft', debido a que todavía tiene la posibilidad de cumplir otro curso universitario más tras haberse lesionado una rodilla el año pasado.

Lo que parece claro es que no coincidirá con Sarah Strong, la otra gran candidata, jugadora de la legendaria universidad de Uconn, con la que fue nombrada 'Mejor Jugadora' la pasada campaña (pese a ser solo jugadora de segundo año) y que en los primeros partidos de temporada promedia 23 puntos y 7,2 rebotes.

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Otras jugadoras que suenan con fuerza para las primeras posiciones son Hannah Hidalgo, base de la universidad de Notre Dame, o Madison Booker, interior de las Texas Longhorns.

Las vigentes campeonas, las Valkyries de Golden State, tendrán la oportunidad de elegir en el puesto 14 del 'draft', mientras que dos franquicias con muchas jugadoras jóvenes como Seattle Storm o Portland Fire tendrán la cuarta y quinta posiciones, respectivamente.

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Este es el orden de elección que tendrán las franquicias:

1º- Toronto Tempo

2º- Houston Comets

3º- Washington Mystics

4º- Seattle Storm

5º- Portland Fire

6º- Los Angeles Sparks

7º- Los Angeles Sparks

8º- New York Liberty

9º- Dallas Wings

10º- Indiana Fever

11º- Chicago Sky

12º- Chicago Sky

13º- Dallas Wings

14º- Golden State Valkyries

15º- Minnesota Lynx

EFE

jlg/ism