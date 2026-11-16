Espana agencias

El Supremo ratifica como accidente laboral la baja por ansiedad de un trabajador agredido por un compañero

Imagen SBLFDLVAFRHCXG5HNTBN4D72TI
Guardar

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL, que planteaba revertir la calificación de accidente de trabajo, con diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad, del periodo de baja que atravesó un empleado de la empresa tras ser agredido por un compañero de trabajo.

Según ha informado CCOO Euskadi, el fallo del Alto Tribunal vuelve a dar la razón al trabajador, al igual que hiciera a principios de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), quien reconoció tal periodo de baja como accidente de trabajo, al estar el trastorno adaptativo con ansiedad motivado por la agresión física sufrida a manos de un compañero de la propia empresa.

PUBLICIDAD

En aquella sentencia, el TSJPV consideraba que el hecho desencadenante de la patología psíquica que motivó la baja médica fue la agresión que el empleado sufrió a manos de un compañero de trabajo, y tras la cual se veía obligado a coincidir todos los días con su agresor, tanto a la entrada como a la salida del trabajo.

La sentencia del TSJPV también refería que esto ocurría sin que la empresa adoptase ninguna medida pese a ser requerida a ello por parte del propio trabajador agredido.

PUBLICIDAD

EVITAR LA CALIFICACIÓN

Tras dar a conocer el fallo, el responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha censurado que Goki Erreformak SL "no pareciese tener tiempo ni recursos para implantar las medidas preventivas que, según el TSJPV, le requería al propio trabajador agredido", mientras que, ha criticado, "sí parece disponer de ese tiempo y esos recursos para acudir al Supremo a intentar evitar la calificación como accidente de trabajo de este episodio".

Ríos ha recordado que CCOO ya denunció que, durante el proceso judicial, "Goki Erreformak SL ya había intentado en más ocasiones esto mismo aludiendo a supuestas dificultades extralaborales y de aspectos relacionados con las características personales del trabajador, argumento que el TSJPV optó por ni siquiera valorar".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

El cocinero y presentador de televisión compartió todos los secretos de su receta navideña en un vídeo grabado junto a su madre Angelines

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

El programa de Pablo Motos recorta su emisión semanal y aplaza a última hora el esperado debut de Jordi Wild

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′

La gala dejó muchos momentos tensos para los concursantes, como el abandono del plató de Alma Bollo en medio del debate del ganador sobre Isabel Pantoja

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

El pasado del PP llama a la puerta: la sentencia del ‘caso Kitchen’ podría hacerse pública en la recta final de la campaña electoral y desbaratar la estrategia de Feijóo

Una hermandad a la que se le apareció la Virgen quiere ampliar una ermita en un monte protegido y el Ayuntamiento (del PP) duda: “Estudiaremos su viabilidad”

ECONOMÍA

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja