El SUP pide ante Fiscalía paralizar las restricciones de Marlaska al espray policial y exige "instrucciones claras"

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado sendos escritos ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior para reclamar la paralización de las restricciones al uso del espray con gas lacrimógeno de defensa personal que anunció el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la polémica por las cargas policiales en la huelga general del 11N.

"Los agentes continúan sin instrucciones claras sobre cómo actuar ante una agresión", ha advertido el SUP en estos escritos. Además, recuerda que alertó el pasado 23 de octubre de los "riesgos" del protocolo de utilización del espray policial en vigor, y que que ahora quiere cambiar Interior.

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En este sentido, el SUP --que remitió el escrito a la Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía y también a la Secretaría de Estado de Seguridad-- ha indicado que durante la jornada del 11N resultaron heridos más de 25 policías, a lo que se suman "otros episodios recientes de violencia", como el ocurrido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), con varios compañeros lesionados.

El pasado viernes, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó que había ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que prohíba el uso de espray de defensa individual en dispositivos de orden público como los desplegados en las manifestaciones de la huelga general. En estos casos, los agentes sí podrán recurrir al lanzamiento de botes de humo lacrimógenos "inocuos".

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AUTORIZA BOTES DE HUMO LACRIMÓGENO

La orden transmitida es que la Dirección General de la Policía modifique el protocolo interno de uso de espray que porta cada agente y que puede usar de forma individual. La actuación fue cuestionada por el Ministerio del Interior, que abrió una investigación reservada.

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En los dispositivos de orden público, como son las manifestaciones del 11N, la Policía Nacional tendrá limitado este recurso: sólo podrá utilizar los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo" tras ser lanzados a varios metros de distancia con bocachas, que es un accesorio que se acopla en el extremo del cañón de las escopetas reglamentarias.

El protocolo en vigor autorizando el uso de espray de defensa personal está fechado el 19 de octubre de 2026, esto es menos de un mes antes de la huelga del 11N, según ha podido comprobar Europa Press. Lleva la firma del responsable de la Subdirección General de Logística e Innovación, con el visto bueno del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía.

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Fuentes de Interior han precisado que el espray de defensa personal sí podrá seguir siendo utilizado en operativos de seguridad ciudadana, como por ejemplo un coche patrulla tipo 'zeta' en el caso de que lo necesiten para inmovilizar a un individuo y proceder a su detención.