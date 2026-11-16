Espana agencias

El SUP pide ante Fiscalía paralizar las restricciones de Marlaska al espray policial y exige "instrucciones claras"

Imagen YWZZCIFC3JFJPGUOI24SNTO7F4
Guardar

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado sendos escritos ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior para reclamar la paralización de las restricciones al uso del espray con gas lacrimógeno de defensa personal que anunció el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, tras la polémica por las cargas policiales en la huelga general del 11N.

"Los agentes continúan sin instrucciones claras sobre cómo actuar ante una agresión", ha advertido el SUP en estos escritos. Además, recuerda que alertó el pasado 23 de octubre de los "riesgos" del protocolo de utilización del espray policial en vigor, y que que ahora quiere cambiar Interior.

PUBLICIDAD

En este sentido, el SUP --que remitió el escrito a la Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía y también a la Secretaría de Estado de Seguridad-- ha indicado que durante la jornada del 11N resultaron heridos más de 25 policías, a lo que se suman "otros episodios recientes de violencia", como el ocurrido en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), con varios compañeros lesionados.

El pasado viernes, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska confirmó que había ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que prohíba el uso de espray de defensa individual en dispositivos de orden público como los desplegados en las manifestaciones de la huelga general. En estos casos, los agentes sí podrán recurrir al lanzamiento de botes de humo lacrimógenos "inocuos".

PUBLICIDAD

AUTORIZA BOTES DE HUMO LACRIMÓGENO

La orden transmitida es que la Dirección General de la Policía modifique el protocolo interno de uso de espray que porta cada agente y que puede usar de forma individual. La actuación fue cuestionada por el Ministerio del Interior, que abrió una investigación reservada.

En los dispositivos de orden público, como son las manifestaciones del 11N, la Policía Nacional tendrá limitado este recurso: sólo podrá utilizar los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo" tras ser lanzados a varios metros de distancia con bocachas, que es un accesorio que se acopla en el extremo del cañón de las escopetas reglamentarias.

El protocolo en vigor autorizando el uso de espray de defensa personal está fechado el 19 de octubre de 2026, esto es menos de un mes antes de la huelga del 11N, según ha podido comprobar Europa Press. Lleva la firma del responsable de la Subdirección General de Logística e Innovación, con el visto bueno del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía.

Fuentes de Interior han precisado que el espray de defensa personal sí podrá seguir siendo utilizado en operativos de seguridad ciudadana, como por ejemplo un coche patrulla tipo 'zeta' en el caso de que lo necesiten para inmovilizar a un individuo y proceder a su detención.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

El cocinero y presentador de televisión compartió todos los secretos de su receta navideña en un vídeo grabado junto a su madre Angelines

Alberto Chicote, chef: “No recuerdo una Nochebuena en casa en la que no hayamos hecho lombarda; a mi madre y a mí nos sale siempre igual de buena”

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 16 noviembre

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

El programa de Pablo Motos recorta su emisión semanal y aplaza a última hora el esperado debut de Jordi Wild

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 16 al 19 de noviembre: una actriz, un dúo musical, un escritor y una sonada cancelación

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′

La gala dejó muchos momentos tensos para los concursantes, como el abandono del plató de Alma Bollo en medio del debate del ganador sobre Isabel Pantoja

Asraf se confiesa sobre Isabel Pantoja y Rosa Benito reflexiona sobre su relación con Belén Esteban en el debate final de ‘Supervivientes All Stars 3′
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

El pasado del PP llama a la puerta: la sentencia del ‘caso Kitchen’ podría hacerse pública en la recta final de la campaña electoral y desbaratar la estrategia de Feijóo

Una hermandad a la que se le apareció la Virgen quiere ampliar una ermita en un monte protegido y el Ayuntamiento (del PP) duda: “Estudiaremos su viabilidad”

ECONOMÍA

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja