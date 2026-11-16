El PP propone una ley para que voten los exiliados por culpa de ETA de Euskadi y Navarra

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(Actualiza la NA1058 con más información de la propuesta)

Madrid, 16 nov (EFE).- El Partido Popular ha anunciado este lunes que entre sus propuestas de Gobierno está una reforma de la ley electoral para que todos aquellos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por causa del terrorismo de ETA puedan volver a ejercer el derecho al voto.

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Fuentes del PP han explicado que esta "ley de nietos" es una de las medidas que todavía no se conocían del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, que contiene 249 propuestas. Será anunciada este lunes en el mitin en el que intervendrá el candidato a la presidencia en Pamplona.

Es la propuesta número 132 y reza que quienes tuvieron que huir de ETA podrán volver a votar en el municipio en el que estuvieran empadronados.

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Con esta reforma se busca facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que "fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror" de ETA, señala el PP.

En el cuarto día de campaña, Feijóo viaja esta mañana a Lleida, donde visitará una explotación agrícola y ganadera y trasladará mensajes referidos al sector primario y al "libro blanco" que ha elaborado sobre el futuro rural de España.

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También hará referencia a la inmigración ya que, según el PP, Lleida es uno de los lugares que mejor refleja la necesidad de mano de obra y, al tiempo, "la problemática que genera la inmigración irregular descontrolada".

"Feijóo no va a ignorar los riesgos del fundamentalismo islámico", ha señalado el partido.

Tras Lérida y Pamplona, Feijóo viajará mañana al País Vasco. Primero a Eibar para apoyar al candidato Jon Echeverría, que fue agredido en un acto público el pasado sábado, y después a Bilbao, en donde ofrecerá un mitin. EFE

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