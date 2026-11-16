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El PP pide protección policial para su cabeza de lista en Gipuzkoa durante la campaña

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Madrid, 16 nov (EFE).- El PP ha exigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que adopte las medidas de protección policial necesarias para garantizar la integridad física de su cabeza de lista en Gipuzkoa, Jon Echeverría, quien el pasado sábado no pudo celebrar un acto en Hernani porque le lanzaron cohetes, huevos y botellas.

Según han informado fuentes del PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha remitido una carta a Grande-Marlaska tras los "gravísimos acontecimientos" sucedidos el pasado día 14 y ha destacado la necesidad de que se asegure el normal desarrollo de los actos políticos durante la campaña electoral.

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Tellado ha pedido a Interior que de una "respuesta inmediata" al considerar "que está en juego la seguridad personal" de Echeverría y del equipo que le acompaña "en el ejercicio de su actividad política”. "No podemos permitir que quienes recurren a la violencia consigan imponer sus amenazas y limitar el pluralismo político", ha destacado. EFE

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