El Levante rebaja su deuda en 39 millones en un año y la cifra en un total de 125,8

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Valencia, 16 nov (EFE).- El Levante, que el próximo 15 de diciembre celebrará la Junta General Ordinaria de accionistas y presentará un beneficio de 4,3 millones de euros, ha conseguido rebajar su deuda total en 39 millones en un año y la cifra ahora, a fecha de septiembre de 2026, en 125,8 millones de euros.

Según explicó el director general del Levante, Carlos Ausell, el club valenciano ha logrado también rebajar en 18,4 millones de euros su deuda financiera neta y ahora es de 102,1 millones.

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El Levante, en un encuentro con los medios de comunicación, dio a conocer algunos detalles de las cuentas que presentará en diciembre ante sus accionistas. El resultado del ejercicio 25-26 después de impuestos es de 4,3 millones frente a la pérdida de 15,3 millones de euros del ejercicio económico 24-25.

El club valenciano, así, abandonará los números rojos y volverá a dar beneficios desde que en diciembre de 2020, ya en pandemia, arrojará un superávit de apenas 77.530 euros.

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En la temporada 25-26 el Levante ingresó 45,5 millones de euros por derechos de televisión. Además, el club valenciano percibió 4,5 millones en concepto de abonados y socios y, entre otras partidas, otros 8,6 millones por publicidad y distintas campañas de comercialización.

El club valenciano, además, prevé obtener en la presente temporada 26-27 unos beneficios de 22 millones de euros. En esta campaña el Levante pasa a disponer de un límite de coste de plantilla de 45,6 millones, aunque el coste real de la plantilla es de unos 35 millones de euros.

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La diferencia, según explicaron las mismas fuentes, se debe al hecho de que el club no está todavía en la regla 1:1 que impone LaLiga y, por lo tanto, no puede disponer de toda la cantidad.

Además, el director general del Levante también explicó que el propietario del club, Pepe Danvila, quien a través de su sociedad 'Bizas' posee casi el 70 por ciento de las acciones de la entidad, tiene el “compromiso de capitalizar una cantidad máxima de 25 millones de euros” antes del 31 de julio de 2027, tras haber capitalizado ya 13,8 millones a lo largo del curso 25-26.

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Ausell también adelantó que espera liquidar con el ayuntamiento de Valencia una deuda de un millón de euros antes de finalizar este año y cerrar así definitivamente el concurso necesario de acreedores que se inició en julio de 2008. EFE

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