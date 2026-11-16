Espana agencias

El juzgado del 'caso Begoña Gómez' insta a Google a no eliminar contenido del 'software' investigado

17/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
17/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
Guardar

El juzgado a cargo del 'caso Begoña Gómez' ha instado a Google a que no elimine el contenido de proyectos relacionados con el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que ha sido enviada a juicio la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, del magistrado Carlos Valle, encargado de sustituir al ya jubilado Juan Carlos Peinado mientras la plaza del Juzgado Número 41 de Madrid no tenga nuevo juez titular.

PUBLICIDAD

"Dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia, ofíciese a Google a fin de que no eliminen el contenido de dichos proyectos de las consolas de Google Cloud", señala.

Valle explica que lo hace al no haber obtenido respuesta de Devoteam Drago "sobre la desconexión de la consola de Google Cloud respecto de proyectos" del 'software'".

PUBLICIDAD

Devoteam es una de las empresas que, según la investigación dirigida por Peinado, participaron en distintas fases del desarrollo de la plataforma tecnológica.

Peinado indicó en la resolución por la que envió a juicio a Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que Devoteam confirmó que, en el proceso del desarrollo del proyecto tecnológico vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa de Sánchez, "existían reuniones semanales de seguimiento".

"La presencia de Álvarez en reuniones técnicas relativas al desarrollo del 'software' y a la gestión operativa del proyecto tecnológico asociado a la cátedra constituye, por tanto, un indicio de su participación en actividades vinculadas al proyecto impulsado por Gómez junto con diversas empresas privadas del sector tecnológico", indicó.

El juez Peinado abrió juicio contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora por el primero de ellos.

A su entender, existieron irregularidades "tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del 'software' desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria".

La acusación popular que lidera Hazte Oír solicita para el juicio --de momento sin fecha-- penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden que sean absueltas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015

El acusado convivía con la menor cuando cometió los tocamientos. La demora de más de una década hasta el juicio se ha aplicado como atenuante y ha reducido la pena solicitada por la Fiscalía

Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015

La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora

Los avisos activos afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. En el caso gallego, la alerta combina viento y precipitaciones persistentes,

La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

En protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El servicio de inteligencia atribuye la movilización de más de 80.000 personas a una convocatoria viral en redes sociales y no encuentra pruebas de que Rabat diseñara o coordinara el asalto

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA

El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI

El Supremo llama la atención a un juez de Torrevieja por “copiar y pegar” el criterio de un magistrado peruano y 15 páginas de un artículo académico

Así están las encuestas: el PSOE recorta distancias al PP, pero las derechas siguen alcanzando la mayoría absoluta el 29-N incluso en su peor escenario

Yolanda Díaz pierde su trabajo tras el Gobierno: renuncia a su candidatura a la OIT y carga contra su rival por “pisotear el diálogo social” y entregarse a Trump

ECONOMÍA

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre

Diferencias y similitudes económicas de los programas electorales de PP y Vox y un punto de partida común

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más vivienda, sí, pero ¿dónde y cómo? El coste de crecer hacia fuera o construir hacia arriba

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

DEPORTES

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Nico Adega, de someterse a 20 ciclos de quimioterapia y más de 15 operaciones a ser campeón del mundo de paracanoe: “Me volví a sentir igual que el resto”

Luis de la Fuente, tras la derrota ante Inglaterra: “Esto es poner en valor la dificultad que entraña lo que hemos logrado”

Adiós a la racha de victoria de la selección española: 44 partidos oficiales después, La Roja cae derrotada ante Inglaterra

Así te hemos contado la derrota de España ante Inglaterra en el partido de la Nations League

Inglaterra le arrebata la corona a España, a pesar del arreón final de La Roja