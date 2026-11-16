El juzgado del 'caso Begoña Gómez' insta a Google a no eliminar contenido del 'software' investigado

17/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid (España). El Comité ha servido para ratificar las listas del partido de cara a las elecciones generales del 29N y a su secretario general, Pedro Sánchez, como candidato a la Presidencia del Gobierno. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El juzgado a cargo del 'caso Begoña Gómez' ha instado a Google a que no elimine el contenido de proyectos relacionados con el 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que ha sido enviada a juicio la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, del magistrado Carlos Valle, encargado de sustituir al ya jubilado Juan Carlos Peinado mientras la plaza del Juzgado Número 41 de Madrid no tenga nuevo juez titular.

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"Dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia, ofíciese a Google a fin de que no eliminen el contenido de dichos proyectos de las consolas de Google Cloud", señala.

Valle explica que lo hace al no haber obtenido respuesta de Devoteam Drago "sobre la desconexión de la consola de Google Cloud respecto de proyectos" del 'software'".

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Devoteam es una de las empresas que, según la investigación dirigida por Peinado, participaron en distintas fases del desarrollo de la plataforma tecnológica.

Peinado indicó en la resolución por la que envió a juicio a Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que Devoteam confirmó que, en el proceso del desarrollo del proyecto tecnológico vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa de Sánchez, "existían reuniones semanales de seguimiento".

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"La presencia de Álvarez en reuniones técnicas relativas al desarrollo del 'software' y a la gestión operativa del proyecto tecnológico asociado a la cátedra constituye, por tanto, un indicio de su participación en actividades vinculadas al proyecto impulsado por Gómez junto con diversas empresas privadas del sector tecnológico", indicó.

El juez Peinado abrió juicio contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora por el primero de ellos.

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A su entender, existieron irregularidades "tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del 'software' desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria".

La acusación popular que lidera Hazte Oír solicita para el juicio --de momento sin fecha-- penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden que sean absueltas.

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