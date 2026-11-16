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El fugaz estreno liguero del ghanés Opoku: expulsado con roja directa a los 104 segundos

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 nov (EFE).- El defensa de la UD Las Palmas Nicholas Opoku debutó este domingo con el equipo amarillo en LaLiga Hypermotion frente al Granada CF, con derrota por 1-0, en un estreno que resultó fugaz, tras ser expulsado con tarjeta roja directa a los 104 segundos de entrar al césped del Nuevo Los Cármenes.

El central ghanés había jugado en la Copa del Rey frente al Alcalá y, en su primer partido liguero, 99 días después de su fichaje por el equipo amarillo, ni siquiera pudo completar dos minutos sobre el campo, al realizar una dura entrada al delantero nigeriano Chinaza que le costó la expulsión.

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El propio entrenador del equipo isleño, el catalán Albert Sánchez, reconoció al término del choque que la tarjeta roja mostrada a Opoku, poco después de sustituir a Adrián Rodríguez en el minuto 83, había sido justa.

"Una de las cosas por las que lo puse era por el balón parado, porque estábamos teniendo situaciones de córner y faltas, y es una pena, porque estaba teniendo sus primeros minutos conmigo", relató el preparador catalán en conferencia de prensa.

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El zaguero africano, de 29 años, será sancionado esta semana y no podrá formar parte de la convocatoria para el siguiente partido, que también será a domicilio, frente al Real Sporting de Gijón el próximo domingo. EFE

rg/cms/og

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