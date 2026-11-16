El FIATC Girona, a por una nueva alegría europea en el fortín de Fontajau

Guardar

Girona, 16 nov (EFE).- El FIATC Girona, líder en solitario en la Copa FIBA Europa en su debut continental (5-1), buscará una nueva alegría europea en el Fortín de Fontajau este martes (19:45h CET - 18:45 GMT) contra el Coretec Oostende belga, uno de los rivales más exigentes del grupo B.

El equipo de Moncho Fernández ha ganado los siete partidos que ha disputado ante su afición: cuatro en la Liga Endesa más tres en la Copa FIBA Europa.

PUBLICIDAD

El problema aparece cuando actúa como visitante, porque pierde brillo y fluidez y ya suma cuatro derrotas en sus cuatro desplazamientos en la ACB.

Viene de perder en la pista del Unicaja (82-70), aunque dio la cara contra un rival de la zona noble en un encuentro que afrontaba sin sus dos grandes figuras: Jassel Pérez, primer jugador de toda la Liga Endesa en anotación y segundo en valoración, y Mac McClung, máximo anotador histórico de la G League y MVP del mes de octubre de la Copa FIBA Europa.

PUBLICIDAD

El alero dominicano sufre una subluxación en el hombro y el base estadounidense arrastra unas molestias por una fascitis plantar en su pie derecho.

El Oostende ha ganado los dos últimos partidos y es tercero con un balance de 4 victorias en 6 jornadas, una menos que el Girona.

PUBLICIDAD

Sus referentes son el base belga Stephan Swenson (14,5 puntos por partido) y el alero búlgaro Kostas Kostadinov (12,3), exjugador de La Laguna Tenerife y el MoraBanc Andorra. EFE

asm/fa/jpd