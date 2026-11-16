El Bathco BM Torrelavega puede mañana sellar la clasificación europea en Dinamarca

Santander, 16 nov (EFE).- El Bathco BM Torrelavega viaja a tierras danesas para tratar de sellar mañana, martes, su pase a la fase de eliminatorias de la EHF, lo que sería un nuevo hito en la historia del conjunto cántabro.
Para ello, deberá vencer al TTH Holstebro, segundo clasificado de su grupo, al que aventaja en dos puntos tras vencerle el pasado 13 de octubre, en el Vicente Trueba, por un contundente 38-30.
PUBLICIDAD
Una victoria en Dinamarca aseguraría el pase para el Bathco y prácticamente le garantizaría ser primero de grupo, pero incluso el empate le podría servir en función del resto de resultados y el golaverage.
El partido se celebrará a las 18.45 horas en la ciudad danesa. EFE
lhv/mg/jpd
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Confiesa haber agredido sexualmente a una niña de 10 años y evita entrar en prisión por la demora del proceso: ocurrió en 2015
El acusado convivía con la menor cuando cometió los tocamientos. La demora de más de una década hasta el juicio se ha aplicado como atenuante y ha reducido la pena solicitada por la Fiscalía
La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora
Los avisos activos afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. En el caso gallego, la alerta combina viento y precipitaciones persistentes,
CCOO convoca para Navidad una huelga en el transporte de mercancías por carretera: el paro será el 23 y 24 de diciembre
En protesta por el retraso del Gobierno en la aprobación de los coeficientes reductores que permitirán a los trabajadores del sector jubilarse anticipadamente sin penalización
Elecciones generales España 29-N, en directo | El PP propone una “ley de nietos vasca” para que voten los que tuvieron que marcharse de Euskadi por ETA
Sigue la campaña: Pedro Sánchez se ve con Lula, Feijóo va de nuevo en Cataluña y Abascal visita Canarias tras la crisis migratoria del fin de semana
El CNI descarta que Marruecos organizara la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero señala que priorizó la seguridad de la fiesta de Mohamed VI
El servicio de inteligencia atribuye la movilización de más de 80.000 personas a una convocatoria viral en redes sociales y no encuentra pruebas de que Rabat diseñara o coordinara el asalto
MÁS NOTICIAS