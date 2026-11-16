El Bathco BM Torrelavega puede mañana sellar la clasificación europea en Dinamarca

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Santander, 16 nov (EFE).- El Bathco BM Torrelavega viaja a tierras danesas para tratar de sellar mañana, martes, su pase a la fase de eliminatorias de la EHF, lo que sería un nuevo hito en la historia del conjunto cántabro.

Para ello, deberá vencer al TTH Holstebro, segundo clasificado de su grupo, al que aventaja en dos puntos tras vencerle el pasado 13 de octubre, en el Vicente Trueba, por un contundente 38-30.

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Una victoria en Dinamarca aseguraría el pase para el Bathco y prácticamente le garantizaría ser primero de grupo, pero incluso el empate le podría servir en función del resto de resultados y el golaverage.

El partido se celebrará a las 18.45 horas en la ciudad danesa. EFE

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