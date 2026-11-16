El base lituano Dominykas Stenionis continuará en el FIATC Girona hasta final de temporada

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Girona, 16 nov (EFE).- El base lituano Dominykas Stenionis continuará en el FIATC Girona hasta final de la presente temporada después de que el club gerundense Marc Gasol haya ejecutado la opción prevista en su contrato temporal para prolongar la vinculación de las dos partes.

Stenionis, de 24 años, fichó por el equipo de Moncho Fernández en septiembre con un contrato temporal para cubrir la baja de larga duración de Isaac Vázquez.

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Su continuidad era una incógnita con el regreso a las pistas del base gallego, pero el club ha anunciado que el lituano finalizará el curso en Fontajau.

Stenionis, de 179 centímetros, llegó al Girona procedente del Valmiera Glass VIA letón y ha tenido un papel diferente en la Liga Endesa y en la Copa FIBA Europa.

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Promedia 2,8 puntos, 1,2 asistencias y 8 minutos por partido en la ACB y 7 puntos, 3,8 asistencias, 2,2 rebotes, 10,5 créditos de valoración y 16 minutos en la competición continental. EFE

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