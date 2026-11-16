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El Barceloneta, a sellar el billete a cuartos; el Sabadell, a dar un golpe sobre la mesa

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Barcelona, 16 nov (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta afronta este martes (20:30 CET - 19:30 GMT), en Serbia, su primera oportunidad para sellar matemáticamente el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Astralpool Sabadell buscará el miércoles (20:30 CET), ante el Jadran Herceg Novi montenegrino, dar un golpe sobre la mesa que le permita afianzarse en la segunda posición y encarrilar su clasificación.

El vigente campeón de Europa lidera el grupo C con pleno de victorias y un arranque de competición que confirma su candidatura a revalidar el título. El conjunto marinero ha superado al Novi Beograd (15-12), al Jadran Split (7-17) y al Mladost (16-5), tres resultados que le han permitido abrir una brecha importante al frente de la clasificación.

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Con dos jornadas todavía por disputarse, los de Fran Fernández tienen en su mano sellar el pase a los cuartos de final. Una victoria en Belgrado les garantizaría matemáticamente una de las dos primeras plazas, ya que alcanzarían los doce puntos, una cifra inalcanzable para sus perseguidores.

La visita a Belgrado se presenta, sobre el papel, como el compromiso más exigente hasta ahora para el cuadro barcelonés. El Novi Beograd, subcampeón continental en 2025, fue el único equipo capaz de poner en aprietos al conjunto marinero en la primera vuelta, cuando firmó un 0-3 inicial que obligó al Atlètic Barceloneta a reaccionar para acabar imponiendo su condición de favoritos.

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Más allá de asegurar su clasificación, el Barceloneta podría dar un paso más y certificar también el liderato del grupo. Para ello, necesitaría que el Jadran Split, colista con dos puntos, derrotara al Mladost en el otro encuentro de la jornada, una combinación que dejaría a los de Fran Fernández sin posibilidad de ser alcanzados en las dos últimas fechas.

Mucho más abierta está la situación en el grupo A, donde el Astralpool Sabadell ocupa la segunda posición con seis puntos, dos más que el Jadran Herceg Novi, tercero y próximo rival de los vallesanos este miércoles en Can Llong.

La derrota de la pasada jornada ante el Olympiacos (15-10) frenó el prometedor arranque del renovado proyecto que dirige Albert Español, que había saldado con dos victorias sus primeros compromisos europeos. Sin embargo, el tropiezo no ha alterado sustancialmente el escenario para el cuadro catalán, que mantiene intactas sus opciones de clasificación.

El regreso a cuartos de final cuatro años después pasa por ganar los dos partidos que restan: el de este miércoles ante el Jadran Herceg Novi, en casa, y el de la siguiente jornada frente al Waspo Hannover, a domicilio. Dos triunfos garantizarían, como mínimo, la segunda plaza del grupo.

El cuadro vallesano ya sabe lo que es superar a su próximo rival, al que derrotaron por un ajustado 17-16 en el estreno europeo. Pero el Jadran ha demostrado que puede competir contra cualquiera, como evidenció al llevar al Olympiacos hasta la tanda de penaltis, algo que el Sabadell estuvo lejos de conseguir en su enfrentamiento con los griegos.

El duelo adquiere así una importancia capital para las aspiraciones de ambos. Un triunfo permitiría a los de Albert Español ampliar a cinco puntos su ventaja sobre el Jadran con solo seis puntos en juego. En cambio, una derrota daría al conjunto montenegrino la oportunidad de arrebatarle el control de la clasificación y obligaría al Sabadell a depender de otros resultados en las dos últimas jornadas. EFE

avm/fa/jpd

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