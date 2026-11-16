El Asisa Joventut se vuelve a topar con el Oporto para mantener el liderato de grupo

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Badalona (Barcelona), 16 nov (EFE).- El Asisa Joventut se volverá a topar este martes (20:30h CET) con el Oporto para tratar de mantener el liderato del grupo H de la Liga de Campeones de la FIBA.

Los catalanes, líderes invictos de dicho grupo con un balance de 3-0, volverán a jugar contra el equipo portugués, al que ya se midió en la anterior jornada en tierras lusas, con victoria verdinegra por un contundente 64-81.

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El equipo dirigido por Dani Miret es muy favorito ante el Oporto, por lo que no se puede permitir una derrota que supondría una gran sorpresa, ya que el Telekom Bonn alemán, segundo del grupo, está a tan sólo un triunfo de diferencia, y los badaloneses aún tienen que jugar ante ellos a domicilio.

El Asisa Joventut llega a este partido después de romper la mala racha en la Liga Endesa, donde acumulaban tres derrotas consecutivas, tras vencer al Casademont Zaragoza por 99-94 en un duelo que no se decidió hasta el último minuto.

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En cuanto al parte médico, Miret seguirá con la baja de larga duración del base sueco Ludde Hakanson, mientras que el pívot croata Ante Tomic, fuera de las pistas los últimos ocho meses por una lesión muscular en los isquiotibiales, podría entrar en la convocatoria.

Por otro lado, el ala-pívot estadounidense Kwan Cheatham, que arrastra molestias musculares desde la semana pasada y ya fue duda ante el Casademont Zaragoza, será de la partida.

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En el duelo disputado en la primera vuelta en Oporto (64-81), el Asisa Joventut fue muy superior, con un Nico Laprovittola muy acertado desde el perímetro (23 puntos, 6/9 en triples). En los portugueses tan sólo dos jugadores superaron los 10 puntos, por lo que la clave será mantener el mismo nivel defensivo.

En el otro partido del grupo, el Telekom Bonn alemán se medirá al colista, el Herzliya israelí, por lo que es previsible que catalanes y alemanes se jueguen el liderato en la próxima jornada. EFE

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