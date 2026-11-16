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El alcalde de Barcelona niega relación entre las elecciones y el desalojo de la acampada

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Barcelona, 16 nov (EFE).- El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha negado que el desalojo esta madrugada de la acampada por la vivienda en plaza Catalunya tenga relación con la campaña de las elecciones generales, como han denunciado diversas fuerzas políticas.

"Teníamos muy claro que con el principio de determinación, proporcionalidad y ponderación del contexto en que estamos, el Ayuntamiento de Barcelona no dejaría de actuar porque estemos en campaña electoral", ha asegurado el alcalde en una comparecencia ante los medios para explicar y rendir cuentas sobre el desalojo.

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Collboni ha subrayado que el trabajo del gobierno municipal "ahora no es hacer campaña electoral, es gestionar la ciudad, garantizar la convivencia en el centro. Es lo que hemos hecho y lo que haremos, con campaña electoral o sin campaña electoral" y ha calificado de "frases hechas", esperadas en el marco de la campaña, las pronunciadas por otros partidos sobre la decisión.

En la rueda de prensa, el alcalde ha revelado que una vez recuperada la normalidad en la plaza Catalunya la voluntad es que se pueda hacer en ella todo lo previsto con motivo de las fiestas navideñas, en concreto el tradicional Festival de Navidad y su iluminación, sobre lo que el consistorio dará más detalles mañana martes. EFE.

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