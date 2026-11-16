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EH Bildu "rechaza" el ataque al candidato del PP, Jon Echeverría, en Hernani

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San Sebastián, 16 nov (EFE).- La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, ha expresado este lunes el "rechazo" de la formación soberanista al ataque con petardos y piedras sufrido el pasado sábado por el candidato del PP Jon Echeverría en Hernani.

Etxebarrieta, quien ha participado en un acto electoral en San Sebastián, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que su partido "no comparte de ninguna manera" las "acciones o las imágenes" que se vieron el pasado sábado en esta localidad guipuzcoana, donde los candidatos del PP tuvieron que suspender su acto electoral y salir escoltados por la Ertzaintza.

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Frente a esto, Etxebarrieta ha afirmado que la forma de demostrar "la lucha antifascista como la entiende y la quiere practicar EH Bildu" quedó en evidencia ese mismo sábado en las calles de Bilbao en la manifestación convocada por esta formación que, según ha destacado, se desarrolló de "una forma democrática, pacífica y aglutinando mayorías".

Ha considerado que "para hacer frente al bloque reaccionario", en alusión a PP y Vox, "hay otra oportunidad el 29N en las urnas". EFE

(Foto)

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