Dos detenidos en Tarragona por robar un reloj de 35.000 euros en Madrid

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Tarragona, 16 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Tarragona a dos hombres acusados de robar un reloj de lujo valorado en 35.000 euros en una joyería de Madrid el 7 de noviembre, según ha informado la policía catalana este lunes.

Los dos nombres fueron identificados en una joyería de Tarragona, donde habían pedido al responsable ver varias piezas, entre ellas un anillo de 165.000 euros.

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Al no presentar la documentación requerida para formalizar la transacción, el joyero activó el protocolo de seguridad y una patrulla de Mossos d'Esquadra acudió al establecimiento.

En el registro a los dos hombres, los agentes hallaron un reloj de lujo valorado en 35.000 euros que había sido robado en Madrid el 7 de noviembre, 3.485 euros en efectivo y diversas joyas presuntamente sustraídas.

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Los dos arrestados pasaron el jueves a disposición de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Tarragona en funciones de guardia. EFE

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