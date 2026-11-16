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Desenmascaran al presunto cerebro de 'Blocus Sevilla' y bloquean los perfiles del grupo

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Sevilla, 16 nov (EFE).- Un joven ha sido identificado por la Policía como presunto responsable de la creación de 'Blocus Sevilla', un grupo virtual diseñado para cometer desórdenes públicos en la capital andaluza, y ha cerrado los perfiles utilizados por este movimiento para la coordinación y difusión de su contenido.

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, esta actuación se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo en el conjunto de país contra este tipo de movimientos.

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El responsable usaba perfiles en diversas redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar adeptos, desde donde difundía información logística e incitaba a sus miembros a cometer actos de pillaje, robos y desórdenes públicos de forma organizada.

El objetivo principal era llevar a cabo una quedada masiva para saquear grandes zonas comerciales y dañar mobiliario urbano.

Estas acciones buscaban coincidir en tiempo y lugar con un gran evento deportivo en la ciudad, lo que emulaba las llevadas a cabo en otras grandes ciudades.

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Según la Policía, el grupo virtual llegó a contar con cerca de 100 miembros, con lo que el administrador investigado, a la vista de su crecimiento, lo trasladó hacia aplicaciones más opacas para dificultar su rastreo.

A pesar de estas medidas, la intervención policial ha permitido desmantelar la organización antes de que se llevara a cabo la cita, lo que ha evitado la comisión de actos que hubieran alterado gravemente la seguridad ciudadana.

Las actuaciones policiales, iniciadas a principio del mes de noviembre, continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas actuaciones operativas. EFE

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