Cuerpo, sobre si volvería a ser vicepresidente si gana Sánchez y se lo propone: "Es un privilegio"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado dispuesto a seguir en el Ejecutivo si Pedro Sánchez gana las elecciones del 29 de noviembre y le propone ser su vicepresidente.
"Es un privilegio poder estar en este tipo de puestos, esa es la realidad, aunque supone muchísima responsabilidad. Pero si él considera que yo puedo aportar al proyecto y seguir avanzando, yo estoy convencido", ha afirmado en una entrevista de 'COPE', recogida por Europa Press, en relación a una futura posible victoria de Sánchez en las elecciones generales.
PUBLICIDAD
Preguntado expresamente por si diría que sí a esa propuesta aunque tuviera "otros caminos" profesionales abiertos, Cuerpo no ha ofrecido directamente su afirmación, pero sí ha precisado que "es un privilegio" y que él está convencido de que puede aportar al proyecto, que a su juicio, "está siendo muy positivo para España".
COMPROMETIDO, PERO NO AFILIADO
A pesar de no ser parte de las filas socialistas, Cuerpo ha defendido que su compromiso es "total" y ha subrayado que "hay que darle continuidad" al proyecto de Gobierno que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Sánchez estos años.
PUBLICIDAD
En este sentido, ha añadido que no hace falta una afiliación para sentirse parte de él, y ha señalado que es importante que ese tipo de proyectos sea capaz de "aglutinar a gente independiente o no afiliada, a profesionales".
Cuerpo no es militante del PSOE ni concurre en las listas del 29N, aunque hace campaña por el partido y representó al PSOE en el primer debate de la campaña, en 'LaSexta'.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD