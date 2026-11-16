Cuerpo muestra su disposición a seguir formando parte del Gobierno si Sánchez se lo pide

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Madrid, 16 nov (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de Transportes, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes que está "muy comprometido" con el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez y se ha mostrado dispuesto a seguir si el actual presidente se lo propone tras las elecciones del 29N.

En una entrevista en Cadena Cope, Cuerpo ha remarcado que "es un privilegio poder estar en este tipo de puestos", aunque "supone muchísima responsabilidad".

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En este sentido, ha añadido que está "muy comprometido" con un proyecto que, en su opinión, "está siendo muy positivo para España" y por ello se ha mostrado "convencido" de que seguirá si Pedro Sánchez considera que él puede "aportar al proyecto y seguir avanzando". EFE