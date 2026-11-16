Condenan al guía de una patera que se quedó dos días a la deriva y en la que murió el piloto

05/06/2026 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA

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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado al guía de una patera que estuvo dos días a la deriva tras partir de las costas de Argelia al quedarse sin combustible y de la que, además, tuvo que tomar los mandos después de que el patrón de la embarcación falleciera durante el trayecto.

El fallo, consultado por Europa Press, condena al acusado a cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras haber reconocido los hechos, sentido en el que el tribunal de la Sección Tercera dictó en firme su resolución.

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La sentencia apunta que a principios de octubre de 2024 el acusado promovió con otras personas la inmigración clandestina desde Argelia con destino España, de modo que se implicó a la hora de pilotar una patera con 15 inmigrantes a bordo, a quienes se cobró unos 3.400 euros por una plaza en la embarcación.

El acusado se encargó de repostar el motor y servir de guía durante el trayecto a través de una aplicación móvil que se descargó en su teléfono móvil, la cual le proporcionaba cartas náuticas detalladas y "batimetría de alta definición".

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No obstante, en un momento dado, el acusado también se encargó de pilotar la patera debido a que el varón que al principio del trayecto se encargó de esta funció, "falleció durante el viaje por razones desconocidas".

La semirrígida de unos 5,2 metros de eslora salió rumbo a España sobre las 3,00 horas del 5 de octubre desde una playa de Tlemcene, en Argelia. Debido a la falta de previsión, el combustible se terminó unas horas después de salir, por lo que la patera quedó a la deriva.

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Los ocupantes no fueron rescatados hasta dos días después, sobre el mediodía del 7 de octubre, cuando fueron vistos por un velero que avisó a Salvamento Marítimo.

El viaje puso en peligro la vida e integridad de quienes viajaron a bordo al "no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar" por sus circunstancias, la falta de previsión y condiciones.

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