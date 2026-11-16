Clavijo exige al Gobierno que acredite que ha pedido el despliegue del Frontex en Senegal

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 nov (EFE).- El presidente canario, Fernando Clavijo, exigirá este martes en Madrid a la Comisión Interministerial de Migraciones que acredite que España ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia, de donde proceden los cayucos que llegan estos días a El Hierro.

Así lo ha manifestado este lunes el titular del Ejecutivo regional antes de participar en la asamblea de Cámaras de Comercio Insulares de la UE, tras un fin de semana en el que 3.047 personas han llegado a Canarias, la mayoría a El Hierro, según el recuento de EFE con datos de los servicios sanitarios, Salvamento Marítimo y el 112.

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Para Clavijo, "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado" tras la última interministerial del pasado martes, convocada para evaluar medidas adicionales ante este repunte migratorio "insólito", tal y como lo ha calificado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, también presente en el encuentro.

"Los compromisos adquiridos en esa interministerial no se han cumplido en su totalidad. Seguimos esperando los refuerzos sanitarios necesarios para abordar la situación en El Hierro, cuyos servicios asistenciales están sometidos a muchísima presión", ha remarcado Clavijo.

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El presidente canario ha valorado que Salvamento Marítimo haya desplegado nuevos buques en la isla, pero ha denunciado "que las tripulaciones están teniendo que empalmar unas jornadas tras otras". Asimismo, ha criticado que la vía diplomática anunciada para frenar las salidas desde Gambia y Senegal "no ha servido de nada, más bien todo lo contrario, ya que han salido muchos más".

Tras reunirse telemáticamente la pasada semana con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, Clavijo ha señalado que el Gobierno canario "sigue sin entender, ni nadie le ha dado por escrito ni ha demostrado que España haya solicitado la activación de los cuatro mecanismos europeos" previstos: el sistema de protección civil, la agencia de asilo, Frontex y el fondo de solidaridad.

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Ante su "decepción con la acción del Gobierno de España", Clavijo acudirá este martes a la interministerial en Madrid esperando "respuestas claras" sobre "qué se está haciendo en los países de origen", ya que "el resultado no es el deseable". También ha reprochado que las partidas comprometidas para las familias y negocios de La Restinga, junto a los refuerzos sanitarios, "no acaban de llegar".

Sobre la petición del PP de desplegar la Armada en Canarias, ha advertido que "desplegar el ejército significaría utilizarlo como salvamar, porque, una vez detectado un cayuco, lo único que puede hacer es traerlo a la costa", insistiendo en que Frontex debe impedir las salidas en Senegal y Gambia.

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Además de reconocer el esfuerzo de Mauritania y Marruecos, desde donde "no están llegando" embarcaciones, Clavijo ha subrayado que a Canarias ya "no le valen las palabras". "Alguien tiene que mentir", ha afirmado sobre la petición de los mecanismos europeos, por lo que exigirá documentos concretos.

Por su parte, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana ha replicado que el ministro Ángel Víctor Torres ha informado de que se ha solicitado el despliegue del Frontex en Senegal y Gambia, recalcando que el Ejecutivo "está haciendo todo lo posible" ante las personas llegadas a El Hierro (17.000 de las 24.000 registradas en Canarias, de las que quedan en esta isla 2.000).

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Pestana ve "injusto" el balance de Clavijo y defiende que el Estado cumple con criterios humanitarios, recordando que en seis años han arribado a Canarias más de 150.000 personas. EFE

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