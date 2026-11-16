Albiol vería "ideal" un Gobierno del PP en solitario pero asegura que "Vox ya no da miedo"

Barcelona, 16 nov (EFE).- El cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado este lunes que el escenario "ideal" tras las elecciones generales del 29 de noviembre sería un Gobierno del PP "en solitario", pero ha quitado hierro a la posibilidad de tener que pactar porque "Vox ya no da miedo".
Así lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de la campaña de las elecciones del 29N, en la que se ha mostrado convencido de que el PP en Cataluña será "una de las sorpresas positivas" la noche electoral y se ve capaz de obtener "entre 8 y 9 diputados", por encima de los 6 de 2023.
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"Lo mejor que le puede pasar a España es un Gobierno del PP en solitario. A partir de aquí, si no se dan estas circunstancias, si no conseguimos unos 145 diputados, yo no tengo ningún problema en llegar a acuerdos con Vox", ha razonado.
Para Albiol, "lo importante es que haya una mayoría alternativa" al actual Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que no descarta que el PP acabe pactando con Vox.
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"Vox está gobernando en algunas comunidades con el PP y no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún retroceso en nada", ha señalado Albiol, antes de añadir: "Se gobierna con normalidad. Vox ya no da miedo".
En cambio, "a mí sí me daría miedo tener que gobernar o depender de Bildu", ha recalcado el candidato al Congreso y alcalde de Badalona (Barcelona). EFE
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