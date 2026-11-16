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Aitor Esteban acusa al PP de no querer que se cumpla el Estatuto de Gernika

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Bilbao, 16 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha acusado al PP de no querer que se cumpla el Estatuto de Gernika, al presentar iniciativas en Madrid para que las instituciones vascas no asuman las competencias contempladas en el ordenamiento jurídico.

"Me parece muy grave. Me gustaría que el señor Feijóo, que va a volver a Euskadi esta semana, contestara a todo esto", ha señalado Esteban en une entrevista en Onda Cero.

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Por otra parte, el líder el PNV ha afeado al PP que ayer publicara un vídeo electoral en el que el presidente del Partido, Alberto Núñez Feijóo, aparece junto a una ikurriña ilustrada de forma incorrecta.

Esteban ha reiterado su condena "rotunda" al ataque sufrido por el candidato del PP en Gipuzkoa Jon Echeverría, y ha desvelado que Feijóo le envió un mensaje agradeciendo por su iniciativa.

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Ha recordado que su partido ha sufrido ataques en batzokis y en una furgoneta electoral el pasado viernes, además de las amenazas a militantes del PNV mientras limpiaban las pintadas en una sede el miércoles pasado, durante la jornada de huelga. EFE

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