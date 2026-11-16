Admitida la querella por uso de gas pimienta de Mossos durante la huelga por Palestina en Barcelona

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El Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de 6 personas que fueron rociadas con gas pimienta por los Mossos d'Esquadra el 15 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Estación de Sants de Barcelona en el marco de una protesta durante la huelga por Palestina, según ha informado la asociación proderechos humanos Irídia en un comunicado este lunes.

La coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, La Intersindical y la IAC, con el apoyo de Stop Gas Pebre, celebra la decisión, pero considera que llega "tarde y forzada".

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Recuerdan que, ese día, unos 40 manifestantes estaban sentados en el suelo cuando fueron rociados con gas pimienta, "sin previo aviso", por agentes de los Mossos que no llevaban el número operativo policial visible, por lo que el 16 de diciembre presentaron una querella que fue inadmitida por el juzgado 48 horas después y sin haber practicado ninguna diligencia.

La Audiencia de Barcelona revocó la decisión el pasado 21 de abril al observar indicios de lesiones y de una "actuación desproporcionada" por parte de la policía.

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Ahora, las entidades reclaman al juzgado que identifique a los agentes y tome declaración a las víctimas, y al Ministerio del Interior que no permita que Cataluña sea "la única comunidad donde su policía puede gasear a los manifestantes", por lo que exigen una moratoria inmediata del gas pimienta y su prohibición, sin excepciones, contra la resistencia pasiva.