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Los jóvenes y el 29N: fragmentación generacional y polarización

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Patricia Crespo

Madrid, 15 nov (EFE).- El voto joven en las elecciones del próximo 29 de noviembre llegará fragmentado e influido por la tendencia a la mayor polarización, con una parte, especialmente hombres, que se sienten atraídos por opciones situadas en los extremos ideológicos.

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Así lo cree Melany Barragán, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia, quien sostiene que a las urnas llegan jóvenes muy “descreídos” respecto a los partidos tradicionales que buscan otros discursos que den respuesta y soluciones reales a sus problemas.

El 29N podrán participar por primera vez en unas elecciones generales 1.615.127 nuevos votantes, aquellos que han cumplido 18 años desde los anteriores comicios de 2023. Entre ellos no hay un “único" voto joven, insiste la experta, que ve una mayor polarización más que un desplazamiento homogéneo dentro de este grupo.

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“Hay una parte de los jóvenes que es creciente, y especialmente más hombres que mujeres, que se sienten atraídos por opciones de derecha o radical, con discursos de cambio y de contestación al status quo”, sostiene Barragán, quien agrega que este voto viene como respuesta a cuestiones más identitarias, con críticas a discursos feministas o interculturales.

Junto a ellos, hay otra parte de los jóvenes que siguen movilizándose en la izquierda, como respuesta a la precariedad, la falta de vivienda, los desahucios.. dos tendencias que muestran sondeos realizados hasta ahora, como el de 40DB, donde en la franja 18-24 Vox es la formación que cosecha un mayor porcentaje de voto.

En el último barómetro del CIS, al ser preguntados a qué partido votarían, los entrevistados de entre 18 y 24 años sitúan a VOX en primer lugar (22 %), seguido de PSOE (19 %), PP (12 %) y Frente Amplio (4,5 %). En la franja entre 25 y 34 años, Vox es la opción con más apoyos (21 %); mientras que el PSOE cosecha un 18,8 %, el PP 11,6 % y Frente Amplio un 5,9 %.

En el informe "La participación política de la Generación Z en España" -nacidos entre 1997 y 2012- también se dibuja un escenario similar. Si en 2023 se daba por hecho que los jóvenes se inclinaban más hacia la izquierda estudios posteriores apuntan una tendencia cambiante, con la extrema derecha ganando apoyo entre los jóvenes, especialmente entre los hombres.

Es decir, la generación que ha hecho del "#Okboomer" una manera de marcar diferencias con la que le ha precedido se habría trasladado a posiciones más 'derechizadas'.

En un clima de descontento y polarizado lo ocurrido con la vivienda en las últimas semanas, especialmente tras el fallecimiento de Maricarmen, desahuciada el pasado 23 de septiembre a los 87 años en su casa de Madrid, y las movilizaciones que le sucedieron han generado una mayor radicalización en algunos jóvenes, señala Barragán.

“No es causa, sino que es consecuencia. Todas estas movilizaciones por la precariedad, por la vivienda y demás, no son problemas nuevos que ahora de repente vayan a generar un cambio en la tendencia del voto, sino que todo lo que ha pasado, con los desahucios, con Maricarmen (...) vienen a subrayar cuestiones que vienen de antes, pero que han adquirido mucha más fuerza”, argumenta la experta en Ciencia Política.

Las elecciones del 29N -añade- se encuentran con una juventud dividida en temas como el feminismo o la igualdad, con jóvenes de izquierdas muy movilizados en su defensa y otros, más hombres que mujeres jóvenes, que reaccionan reivindicando identidades políticas con discursos de confrontación.

Sobre la participación, Barragán explica que independientemente de que existan encuestas y datos de opinión pública es difícil de anticipar porque es más volátil que la de otros grupos de edad.

El adelanto electoral, remarca, introduce elementos contradictorios que hay que analizar porque se puede reducir la participación si los partidos no son capaces de conectar con los jóvenes, donde existe una mayor tendencia a la apatía.

La realidad también es que las elecciones se están dando en un contexto muy competitivo y bastante movilizado desde el punto de vista de la acción colectiva que ahora, explica Barragán, hay que ver si es capaz de ser absorbida por los partidos.

Aquí las redes pueden ser muy eficaces para movilizar, pero también favorecer un “mayor cinismo y desafección”.

Por tanto, asegura, más que la cuestión de la ideología, la clave estará en la capacidad que tengan los partidos para canalizar todo ese enfado, toda esa movilización y convencer a los jóvenes de que estas elecciones sí que van a permitir resultados reales. EFE

pc/ie

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