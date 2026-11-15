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La vivienda pública en España apenas llega al 3,5%, lejos del 60% que tuvo en los años 80

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Madrid, 15 nov (EFE).- El peso de la vivienda pública en España es, según subraya el Banco de España, uno de los más reducidos de Europa y aunque las estimaciones apuntan a que en los últimos años ha subido al 3,5 %, está lejos del 60 % que llegó a representar la vivienda protegida en los ochenta, cuando su producción superaba la construcción de vivienda libre.

El Gobierno se había marcado como objetivo que este tipo de viviendas tuviera un peso del 20 % de aquí a 20 años y su propósito a medio plazo era acercarlo al 9 %, en línea con la media europea, para revertir así la tendencia a la baja registrada en las últimas décadas.

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Según subraya el Banco de España en su informe de 2025, una de cada 65 viviendas en España es pública en la actualidad, lo que sitúa al país muy lejos del peso que tiene en Países Bajos (34 %), Austria (23,6 %), Dinamarca (21,5 %) o Reino Unido (16,4 %).

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de incrementar el parque de vivienda social en España para contribuir a equilibrar el mercado y servir de instrumento de apoyo a las personas con mayores dificultades de acceso a la vivienda, lo que ha convertido la vivienda en uno de los principales focos de la campaña electoral.

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De hecho, el Gobierno ha convalidado esta semana en la Diputación Permanente un decreto ley para prorrogar poner topes a la actualización anual de las rentas o limitar la compra de vivienda a "grandes tenedores", mientras que el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que la vivienda "es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España".

No obstante, la promoción de vivienda social destinada al alquiler ha sido muy limitada en España a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Sin embargo, no siempre fue así. A partir de 1982 la vivienda protegida en España llegó a representar más del 55 % del parque, entre 1984 y 1987 llegó incluso a rebasar el 60 %, marcando su peso máximo en 1985 con el 67,2 % del total y 114.067 viviendas protegidas terminadas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos en el último Boletín Especial de Vivienda Social.

No obstante, a partir de 1988 el porcentaje de vivienda protegida registró una caída notable hasta situarse en el 7,2 % del total en 2002.

A finales de los ochenta, coincidiendo con una etapa de fuerte incremento de la producción en el inicio del "boom" inmobiliario, se registró un fuerte aumento de las viviendas terminadas (518.273), de forma que la vivienda protegida (37.544) se vio reducida respecto al total del parque.

A partir de 1993 se produjo una leve recuperación, pero a finales de los noventa comenzaron nuevamente a reducirse, en una tendencia que ha caracterizado las últimas décadas.

En los siguientes años el porcentaje se fue reduciendo de nuevo, pero esta vez en un contexto muy diferente, caracterizado por los mínimos históricos que marcó tanto la producción de vivienda libre como la protegida tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La menor cifra de viviendas protegidas terminadas se dio en 2017 con 4.938.

A partir del año 2019 se observa una leve recuperación en el número de viviendas protegidas terminadas, si bien no llega a ser suficiente para paliar el déficit que arrastra España y de los niveles que alcanza de media en las economías europeas y de la OCDE.

Esta situación limita la capacidad de respuesta al actual problema de vivienda que vive España, donde un componente importante de la demanda son hogares con bajos niveles de renta y que realizan elevados esfuerzos para pagar un alquiler a precios de mercado, subraya el Banco de España.

En 2025 se terminaron 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500, cifras ligeramente superiores a la producción media anual del período 2015-2024, que se situó en 9.000 viviendas.

En el primer semestre del año, la construcción de nuevas viviendas protegidas alcanzó las 11.270 unidades, una cifra que casi duplica las del año anterior.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez subraya que si se mantiene esta tendencia durante el segundo semestre, la construcción de nuevas viviendas protegidas superará las 25.000 en el conjunto de 2026, lo que supondría alcanzar la cifra más elevada en los 14 últimos años. EFE

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