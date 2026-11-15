Feijóo ofrecerá uno de sus primeros mítines de campaña este domingo en Santander

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El candidato a la Presidencia del Gobierno de España por el PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este domingo, 15 de noviembre, en Santander, en uno de los primeros actos de campaña, que comenzará este viernes.

El mitin del presidente de los 'populares' será en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a las 12.00 horas, y el candidato estará acompañado por la presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander y cabeza de lista al Senado, Gema Igual, entre otras autoridades.

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Feijóo llega a Santander con la aspiración de que los cántabros le otorguen el tercer diputado, que sería uno más de los que le concedieron en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023.

Tras tres años y cuatros meses de Gobierno PSOE-Sumar, el expresidente de Galicia quiere convertirse en el tercer líder 'popular' de la historia, tras las victorias en el pasado de José María Aznar y Mariano Rajoy.

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La última vez que Feijóo estuvo en tierras cántabras fue en el curso de verano 'La Autonomía Estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea: El Futuro de Europa' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.