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'El pezón de Elena', una película sin diálogos que ve la luz tras 20 años de preparativos

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Fermín Cabanillas

Sevilla, 15 nov (EFE).- Hace 20 años, el director onubense Esteban Magaz (Isla Cristina, 1973) comenzó a escribir el guion de una película, 'El pezón de Elena', sobre el sufrimiento de una mujer por una pérdida, una cinta que llegará a los cines el 27 de noviembre con la particularidad de que no tiene diálogos.

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Con Carmen Rico, Magaz diseñó un guion con dos aspectos determinantes: la música y la interpretación de la protagonista, Silvia Acosta, una actriz sevillana que asumió un reto al que se enfrenta junto al espectador desde la primera escena, acompañándola en una historia que abre un diálogo social sobre el dolor, el duelo y la reconstrucción personal.

Todo comienza con una llamada telefónica que derrumba su mundo y que le hace buscar refugio en una vieja casa junto al mar, una película que cuenta también con Roberto Álamo, ganador de dos Goya y un Premio Max, y que ya se ha podido ver en algunos foros, como el Festival de Cine Europeo de Sevilla, mientras prepara su llegada al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva el próximo sábado.

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Esteban Magaz explica a EFE que es consciente de que su apuesta es arriesgada, pero ya han pasado las primeras proyecciones "y las sensaciones no pueden ser más positivas, porque están llegando críticas muy buenas" desde la prensa especializada, aunque él destaca, ante todo, que "el público que viene a verla se emociona".

"Yo entiendo que no es una película convencional, que es para un público determinado, pero el que va a verla empatiza con Elena, la entiende, la apoya y quiere que se salve", asegura el director onubense, que señala además que "se sale del cine con una congoja de haber visto una película dura, pero con un final esperanzador".

A eso se une que la crítica especializada es unánime al considerarla una buena película, y el director asegura que no esperaba "una respuesta tan positiva como la que está teniendo". En su opinión, se está entendiendo y apoyando la manera de contar cómo se afronta la pérdida y el dolor psicológico que esta deja a su paso.

La banda sonora, compuesta por Francisco Cuadrado, es la única voz del personaje, que Silvia Acosta saca adelante con mucha solvencia. Dice Esteban Magaz que la había visto en algunas películas y le apetecía trabajar con ella. "No me equivoqué. Yo creía que su mirada podía ser la mirada de esta película, y lo es", sentencia.

La actriz admite que "es una película arriesgada, tanto desde su título como por toda la manera formal y poética que tiene de contar esta historia", y lo expone como una muestra de lo que se hace actualmente en Andalucía, una comunidad que produce un cine "potentísimo, particularísimo, especial". Y añade que en la película "mucha gente está viendo muchísimas influencias del cine europeo".

Silvia se muestra feliz por haber superado todo un reto, porque para interpretar a Elena "había que meter manos en harina con el tema del duelo, del dolor, de la ausencia de un familiar muy cercano, capital y fundamental en la vida", y rodando, además, en escenarios que ella conoce desde pequeña, como las playas de Isla Cristina y su entorno.

Producida por José David Díaz a través de The Blue House Films, la cinta ha sido nominada a los Premios Asecan del Cine Andaluz en las categorías de Mejor Dirección Novel y Mejor Interpretación Femenina.

Desde el 27 de noviembre, el público en general podrá ver cómo se aborda el tema de la salud mental personalizado en una mujer, con su forma, muda pero intensa, de afrontar un duelo que no esperaba en su vida. EFE

fcs/bfv/amf

(Foto) (Vídeo)

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