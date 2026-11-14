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WWF alerta del posible fracaso del plan ambiental de Doñana por falta de ejecución

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Huelva, 14 nov (EFE).- WWF ha advertido de que el Marco de Actuaciones de Doñana (MAD) impulsado por el Estado en su vertiente ambiental, cuyo avance de ejecución se ha conocido esta semana, será "un fracaso" si no se ejecutan sus tres pilares fundamentales, dos de los cuales, según ha denunciado, "no se están llevando a cabo en la actualidad".

En declaraciones a EFE, el portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha asegurado que la estrategia descansa sobre tres ejes básicos: la solución a los problemas de las lagunas y otros ecosistemas ligados al acuífero en Matalascañas, la restauración de los terrenos de marisma en la cuenca del Guadiamar y la gestión agrícola, que incluye, entre otras cuestiones, los expedientes de cierre de pozos.

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Respecto a la restauración del Guadiamar, el representante de WWF ha lamentado que el Estado insista en la idea de recuperar únicamente caudales para el espacio protegido, algo que, según ha afirmado, "no era el compromiso", ya que el proyecto exige una restauración integral de los suelos y el agua, especialmente en la marisma norte.

Sobre la situación en Matalascañas, Carmona ha calificado de "totalmente inexplicable" que continúe paralizado el proyecto definitivo para llevar agua superficial desde Mazagón, a pesar de estar declarado de interés general por el Estado y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se siga optando por trasladar los pozos existentes de la zona este a la oeste del parque Nacional algo que "no resolvería el problema".

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Ha recordado que además es un proyecto que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha frenado tras los informes de la Estación Biológica de Doñana, que alertan de su alto impacto.

En el ámbito agrícola, el portavoz ecologista ha admitido avances en la sustitución de aguas subterráneas, en la digitalización y en el control de los cultivos bajo plástico del Condado de Huelva, aunque ha advertido de que estos resultados "no se pueden extrapolar a todo el acuífero".

En esta línea, ha subrayado que los propios datos oficiales reflejan que cerca del 60 % de las inspecciones realizadas en otros cultivos denunciados revelan situaciones irregulares.

Para revertir esta situación, Carmona ha reclamado al Gobierno central y a la Junta más recursos humanos, tecnológicos y económicos para la CHG, así como cambios legales que permitan el cierre cautelar inmediato de pozos y hectáreas sin autorización.

Según ha expuesto, los procedimientos actuales tardan años y generan un beneficio económico para el infractor, ya que la multa es "muy inferior a la ganancia" obtenida por el riego ilegal. EFE

lra/vg/ess

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