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Voluntarios y donantes de la "gran recogida" despiertan la solidaridad este fin de semana

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Natalia Santamaría Llimona

Madrid, 14 nov (EFE).- Unos 11.000 supermercados de España recuperan este año la alegría, la dedicación y el agradecimiento de los voluntarios que participan en la Gran Recogida organizada por los bancos de alimentos con el objetivo de reunir 10 millones de kilos para un millón de personas necesitadas.

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Botellas de aceite, tarros de conservas y paquetes de arroz o pasta van llenando con cada hora las cajas a la entrada de un supermercado al noroeste de Madrid, una gran recogida que se extenderá durante el fin de semana en más de 11.000 establecimientos de todo el país.

Daban las gracias a las personas que donaban, a las que se acercaban y las que preguntaban "¿para el banco de alimentos?"; especialmente agradecían también a quienes volvían a entrar porque se les había olvidado comprar algo para donar.

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En este local de Madrid diecisiete voluntarios mostraban sin descanso a cientos de clientes una lista de "la cesta básica", con la que se pretende recoger alimentos para casi un millón de personas en toda España: "Es importante que sea comida no perecedera o también se puede hacer una donación económica en caja", advertían.

"Este año estamos haciendo más hincapié en el aceite y las conservas de carne y pescado", ha explicado Mari Luz, coordinadora de la recogida en este supermercado a EFE Agro.

Entre los clientes algunos ignoraban, otros preguntaban con curiosidad y otros llevaban años donando y esperando con ganas esta fecha.

Algunos incluso no hablaban español, pero "el idioma no es barrera para la ayuda", afirmó Mari Luz explicando a un traductor la campaña ante la pregunta de un joven chico asiático que aseguró que iba a donar.

Apenas dos horas después de abrir llegó el primer carro entero, donado por una pareja y que llevaba espeguetis, garbanzos y latas que los voluntarios empezaron a descargar voluntariosamente en las cajas.

"¿Qué mínimo? Somos unos privilegiados y esto es lo poco que podemos hacer, siempre estamos pendientes para venir, aunque estas recogidas deberían hacerse más, hay mucha gente que lo necesita", ha explicado el donante Rafael García.

A las indicaciones de Mari Luz los voluntarios no paraban de ordenar paquetes entre ellos Conchita, quien lleva cuatro años como voluntaria por una promesa a una amiga; "Durante ocho años cada domingo íbamos a donar juntas y prometíamos que al jubilarnos seríamos voluntarias".

Tiempo después su amiga sufrió un ictus y Conchita todavía no se ha jubilado pero se decidió apuntar, cada año le lleva una bolsa de recuerdo a su amiga, quien para ella le da sentido a esta experiencia.

Otra parte de los voluntarios provienen de una fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, quienes empiezan tímidos pero con las horas "no hay quien les pare" según Jesús Domínguez, su monitor, quien ha destacado el aprendizaje que supone para ellos tras enfrentar un miedo y sobre todo para conocerse a sí mismos.

"Lo que más me ha gustado ha sido ver a las personas empatizar con los demás, con los que más lo necesitan, sacarles una sonrisa y poder depositar todos esos alimentos en las cajas, que sé que van a ser de ayuda", ha explicado Irene, una de las voluntarias de la fundación.

Esta ilusión también motiva a Manolo García, voluntario desde hace 12 años y que esta vez ha notado "cansancio social" y algo menos de donaciones, ya que "a las mismas horas en otros años ya se habría llenado algún contenedor", ha afirmado.

Este año, la escasez también se ha notado en los voluntarios, en Madrid se ha alcanzado los 5.000, el 85 % de su objetivo inicial y en comunidades como Cataluña contaban con 7.000 voluntarios por debajo de su objetivo a una semana del inicio de la recogida y Asturias advertía de su necesidad para lograr una meta que consideraban "difícil" de más de 1.200 voluntarios.

Por su parte, la Federación Española de Alimentos (Fesbal) ha reconocido quedarse cerca de la cifra objetivo de 80.000 voluntarios y ha recordado la importancia de su presencia, la cual puede llegar a aumentar en un 60 % las donaciones en los puntos de recogida.

Además, Fesbal espera una "recaudación similar" a la del año pasado y ha marcado el objetivo en el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos recogidos en una donación mixta de alimentos y económica.

"La Gran Recogida nunca ha estado en pocas grandes aportaciones, la fuerza está en la suma de miles y miles de gestos solidarios", ha afirmado el director de Fesbal, Francisco Greciano.

Con motivo del inicio de la Gran Recogida 2026, la reina Sofía tiene previsto visitar este mediodía uno de los puntos de donación de Madrid, acompañada por representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). EFE

(foto) (vídeo)

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