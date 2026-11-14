Veteranos de AFE y Rayo juegan un partido benéfico para visibilizar la discapacidad

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Madrid, 14 nov (EFE).- La selección de Veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la del Rayo Vallecano jugaron este sábado el tercer 'Torneo Benéfico DiscapRayo', con el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad y reivindicar su participación en el deporte, cuyo resultado fue 0-0.

El encuentro se disputó en la instalación Deportiva Municipal Básica Parque Lineal del Manzanares-VIctoriano González y reunió a legendarios futbolistas, organizado por la Asociación Deportiva Cultural San Fermín y DiscapRayo, con el patrocinio de Comunidad de Madrid y la colaboración de los distritos de Puente de Vallecas y Usera, la Real Federación de Fútbol de Madrid, la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano y AFE.

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Sobre el terreno de juego, ambos equipos ofrecieron una jornada de fútbol solidaria, más allá del resultado, que tuvo que ser suspendido debido a la intensa lluvia. Por parte de AFE asistió su presidente David Aganzo y su delegado del Departamento de Atención al afiliado, el exfutbolista argentino del Rayo Vallecano, Óscar Trejo.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades como el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la comuunidad de Madrid, Mariano de Paco, quien aseguró que el objetivo del club es que "pueda jugar en un estadio a la altura de sus éxitos deportivos y de su afición y de su barrio".

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"Lo que nos toca es encontrar un concesionario que cuide, que mime el estadio tal y como se merece, estamos hablando con la Real Federación Madrileña de Fútbol, que se ha interesado en dar concesión al estadio y para mí sería una solución magnífica, porque el Rayo Vallecano seguiría jugando en su casa", dijo el consejero en declaraciones al Diario AS.

Con la recaudación del partido, incluyendo lo recaudado en taquilla más la Fila Cero que se habilitó, se financiarán diferentes acciones de DiscapRayo, peña de discapacitados del Rayo Vallecano. EFE

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