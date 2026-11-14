Un segundo libro sobre el Magistral de ajedrez de León recopilará sus últimos 20 años

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León, 14 nov (EFE).- Un segundo libro sobre el Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que en julio de 2027 cumplirá su cuadragésima edición, será publicado por la Universidad de León (ULE) y recopilará sus últimos 20 años de historia, según confirmaron a EFE fuentes del torneo decano en España.

Esta publicación será la continuación del editado cuando se cumplieron las dos primeras décadas de existencia de la competición.

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Dos de los tres participantes en la primera edición, el periodista especializado en ajedrez Leontxo García y el Maestro Internacional Sergio Estremera serán quienes liderarán este proyecto, que tendrá la ausencia del Gran Maestro Internacional paraguayo Zenón Franco, fallecido hace dos años, que estuvo muy ligado a la organización del Magistral y también al ajedrez español.

Junto al recorrido que efectuarán ambos por los participantes en las últimas veinte ediciones, con sus anécdotas, palmarés y singularidades de cada uno de ellos, volverán a seleccionarse algunas de las partidas más destacadas, que serán comentadas por Estremera en sus aspectos más técnicos.

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Además, el libro también recogerá las efemérides de cada uno de los años, tanto en el ámbito nacional, como el internacional, con un contenido más periodístico a modo de crónica y relato de lo más destacado en lo político, económico o social, con un amplio material gráfico.

En el primer libro de 330 páginas se relató la génesis del torneo desde su inicio en 1988, hasta la XX edición del año 2007, con los cambios registrados en su formato y la inclusión, hasta entonces, de los siete campeones de mundo presentes, junto al repaso de las actividades paralelas del torneo y también una selección de más de un centenar de partidas o extractos de las mismas comentadas por propios protagonistas, entre ellos, Gari Kasparov, Viswanathan Anand y Veselin Topalov. EFE

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