Transportes fija un 75% de servicios mínimos en cercanías en la huelga de tren del martes

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Madrid, 14 nov (EFE).- El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga del martes en el ferrocarril, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

Los trabajadores de todo el grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro)- a una jornada de huelga el martes 17 de noviembre para reclamar un aumento de la seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

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Según ha informado Renfe en un comunicado, en Cercanías, los servicios mínimos en hora punta (de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas) quedan establecidos en el 75 % del servicio habitual. En el resto del día, está previsto que circulen el 50 % de los trenes.

En Media Distancia se establece un 65 % de circulaciones y en Alta Velocidad/Larga Distancia un 72 % de los tráficos de un día normal. En Mercancías, los mínimos afectan al 26 % del servicio programado.

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Además de la convocatoria general, Semaf ha hecho una convocatoria propia para ese día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.EFE