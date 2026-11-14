Toni Fernández acaba con la resistencia de Gales y da la primera victoria a España (1-0)

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Toni Fernández, delantero del Venecia, acabó con la resistencia de País de Gales en el Rodney Parade de Newport, y le dio a la selección española sub-19 su primera victoria (1-0) en el grupo A5 de la ronda 2 de clasificación para el Europeo.

Saltó al campo en el minuto 67 y tan sólo tres después el canterano del Barcelona batió a Meredith y desequilibró de forma definitiva el partido, en el que el conjunto de Paco Gallardo necesitaba la victoria tras estrenarse en esta fase con un empate ante Islandia (2-2).

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El seleccionador español formó con Iker Rodríguez, Nacho Pérez, Alex Campos, Miguel Gil, Álvaro Lezcano, Carlos Maciá, Miguel Ángel Romero (Toni Fernández, min.67), Dro Fernández (Guille Fernández, min.91), Dani Fernández (Joni Hernández, min.67), Igor Oyana (Miguel Llorente, min.82) y Alexis Ciria (Enzo Pérez, min.82).

España cerrará el grupo el próximo martes, en el Newport Stadium, ante Finlandia, a partir de las 13.00 horas. EFE