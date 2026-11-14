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Tarragona, Cáceres y Ávila, en aviso amarillo por lluvias durante este sábado

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Madrid, 14 nov (EFE).- Con la borrasca Charles alejándose y Bruna muy debilitada, este sábado se prevé un tiempo menos adverso que en días anteriores, aunque se mantienen avisos por precipitaciones significativas en el centro-oeste peninsular y también en algunos puntos del litoral de Tarragona, donde las lluvias podrán venir además en forma de tormenta.

En Cataluña, las precipitaciones afectarán al litoral sur de Tarragona, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo (riesgo bajo) por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y también por tormentas, pudiéndose dar además fuertes rachas de viento durante gran parte de la jornada.

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Extremadura también cuenta con varios avisos amarillos por lluvias, especialmente en el norte de Cáceres, donde se podrán dar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, aunque la tendencia es que vaya remitiendo a lo largo de la tarde.

Misma situación en Castilla y León, donde el sur de la provincia de Ávila se mantiene con avisos amarillo por lluvias que podrán acumular de igual manera hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas.

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Para el domingo se prevén más lluvias, aunque quizás algo más acotadas al norte y al centro de la península que en días previos, especialmente abundantes en Galicia, donde podrán ir acompañadas de tormenta y serán persistentes.

Aemet advierte de que con el nivel amarillo el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. EFE

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