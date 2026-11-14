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Silva pide al cine español más ambición para abordar episodios incómodos de la historia

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Miguel Martín Alonso

Almería, 14 nov (EFE).- El escritor Lorenzo Silva considera que la ficción audiovisual española atraviesa un momento de pujanza "como nunca", aunque echa en falta proyectos más ambiciosos que se atrevan a explorar episodios poco conocidos e incómodos de la historia de España, porque una sociedad "no solo tiene que mirarse en el espejo para verse guapa".

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En una entrevista con EFE, poco antes de que la adaptación cinematográfica de su novela 'Carta blanca', dirigida por Gerardo Herrero, recibiera el Premio Filming Almería durante la gala inaugural del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), Silva ha defendido la necesidad de asumir mayores riesgos en las producciones españolas.

"Está en un estado de pujanza como nunca. Hay muchísimas producciones y también se van intentando nuevas cosas", ha señalado sobre la salud de la ficción española, aunque ha matizado que le gustaría encontrar más propuestas como 'Carta blanca', una película bélica y de época ambientada en la Guerra del Rif.

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"Yo echo en falta que haya más apuestas como esta. Que haya más apuestas ambiciosas, que viajen a lugares no muy conocidos de nuestra historia y que también viajen a lugares incómodos de nuestra historia", ha afirmado.

El novelista ha considerado que el cine puede contribuir a examinar los aspectos menos favorables del pasado, más allá de los grandes acontecimientos históricos. "Una sociedad no solo tiene que mirarse en el espejo para verse guapa, sino también hacer un análisis o un examen de donde las cosas a lo mejor no son tan favorecedoras", ha reflexionado, convencido de que existe "muchísimo material" tanto en los grandes hechos españoles como en situaciones donde "la memoria es un poco menos confortable".

En este sentido, Silva ha destacado la singularidad de 'Carta blanca', una producción que combina cine bélico, acción y reconstrucción histórica, tres elementos cuya presencia conjunta considera prácticamente inédita en la cinematografía española.

"Se hace muy poco cine bélico, se hace muy poco cine de acción, y cine bélico, de acción y de época ya, y si quieres te ponemos la guinda, en la Guerra del Rif, pues es una cosa prácticamente inédita", ha explicado.

El escritor, que ha participado en el desarrollo del guion y ha acompañado al equipo durante distintas fases del proyecto, incluido el rodaje, ha reconocido su sorpresa ante el resultado. "Creo que esta película tiene un punto de heroico. Luego ya veremos si a los espectadores les gusta o no, pero creo que es verdaderamente un alarde por parte del productor y el director hacerla, atreverse a hacerla. Un alarde de valentía", ha manifestado.

La presentación de la película en FICAL ha supuesto además un regreso especialmente significativo para Silva, que ya había acudido al festival hace unos 23 años con 'La flaqueza del bolchevique', junto al director Manuel Martín Cuenca.

Precisamente durante aquella primera visita estaba escribiendo la novela que ahora ha llegado a la gran pantalla. "Cuando esta novela se publicó, a mí me dijeron varias personas: 'Esto tiene una película'. Y yo siempre les decía: 'Esta película no se va a hacer nunca'", ha recordado.

Más de dos décadas después, la adaptación se ha materializado y ha sido rodada en Almería, una provincia que Silva considera no solo acogedora, sino también inspiradora para quienes se dedican a contar historias. El autor, que mantiene una larga relación con Carboneras (Almería), ha señalado que los paisajes almerienses han tenido presencia en algunas de sus obras.

Sobre la película, que llegará a los cines el próximo 6 de enero, ha explicado que aborda una historia "cruda" y "no amable", aunque conserva una mirada sobre la humanidad de sus protagonistas incluso en medio de la guerra.

Silva ha recordado que ya asistió a una proyección en Sevilla, donde vio al público "muy sobrecogido", y ha expresado su deseo de que la cinta tenga una buena acogida y permita acercar a los espectadores a "esa página de nuestra historia poco conocida, poco tratada en el cine español". EFE

mma/vg/oli

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